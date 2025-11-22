Od 20 do 6 sati: Planira se zabrana dostave alkohola u noćnim satima

Gradonačelnik Šuta jučer je za Večernji kazao kako novi zakon podržava. Njime se, tvrdi, žele popuniti rupe u starom. Dobro bi bilo da gradska vijeća, svako za sebe, mogu donijeti odluku vezano za stanje na vlastitom terenu, te da se konačno regulira problem alkohola u samom centru Splita. – Ne podržavam ni prodaju alkohola u trgovinama u večernjim satima. Dođite u Split pa ćete vidjeti kako to izgleda – poručio je.