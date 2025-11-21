Oglas

ZAKON O TRGOVINI

Ministarstvo gospodarstva planira zabranti online prodaje alkohola nakon 20 sati

author
N1 Info
|
21. stu. 2025. 11:30
Unsplash / Ilustracija

Ministarstvo gospodarstva na čijem je čelu Ante Šušnjar iz Domovinskog pokreta, izradilo je radni nacrt prijedloga izmjena Zakona o trgovini koji predviđa strogu zabranu online prodaje alkoholnih pića nakon 20 sati.

Prema nacrtu, kojeg u posjedu ima Index, predlaže se da online prodaja svih alkoholnih pića bude zabranjena od 20:00 do 6:00 sati, bez obzira je li riječ o pivi, vinu ili drugim pićima koja sadrže alkohol.

Ključna razlika između sadašnjeg i nacrta predloženog zakona je značajna. Trenutni članak 11. Zakona o trgovini, koji je važeći u praksi, samo zabranjuje prodaju alkohola maloljetnim osobama i propisuje obvezu isticanja upozorenja na prodajnim mjestima.

"Kulturna baština"

Zakon trenutno ne sadržava nikakva vremenska ograničenja za prodaju alkohola punoljetnim osobama - što znači da trgovine mogu prodavati alkohol tijekom cijelog radnog vremena bez dodatnih ograničenja. Predložene izmjene ubacile bi se u navedeni članak, uvodeći tako zabranu online prodaje nakon 20 sati.

Ministarstvo u radnom nacrtu prijedloga izmjena Zakona o trgovini ove zabrane pravda "zaštitom javnog zdravlja i održavanjem javnog reda i mira i zaštite kulturne baštine". Pritom, ovo posljednje vjerojatno se odnosi na ljetne mjesece i turizam.

Navode se "alarmantni podaci o konzumaciji alkohola u Hrvatskoj, posebno među mladima" te se spominje brojka od "oko 250.000 ovisnika o alkoholu" te "alkoholu kao četvrtom vodećem uzroku smrtu kod odraslih".

PROČITAJTE JOŠ

Teme
alkohol ante šušnjar online prodaja prodaja alkohola

