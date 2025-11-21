Ministarstvo gospodarstva planira zabranti online prodaje alkohola nakon 20 sati

Ministarstvo gospodarstva na čijem je čelu Ante Šušnjar iz Domovinskog pokreta, izradilo je radni nacrt prijedloga izmjena Zakona o trgovini koji predviđa strogu zabranu online prodaje alkoholnih pića nakon 20 sati.
Prema nacrtu, kojeg u posjedu ima Index, predlaže se da online prodaja svih alkoholnih pića bude zabranjena od 20:00 do 6:00 sati, bez obzira je li riječ o pivi, vinu ili drugim pićima koja sadrže alkohol.
Ključna razlika između sadašnjeg i nacrta predloženog zakona je značajna. Trenutni članak 11. Zakona o trgovini, koji je važeći u praksi, samo zabranjuje prodaju alkohola maloljetnim osobama i propisuje obvezu isticanja upozorenja na prodajnim mjestima.
"Kulturna baština"
Zakon trenutno ne sadržava nikakva vremenska ograničenja za prodaju alkohola punoljetnim osobama - što znači da trgovine mogu prodavati alkohol tijekom cijelog radnog vremena bez dodatnih ograničenja. Predložene izmjene ubacile bi se u navedeni članak, uvodeći tako zabranu online prodaje nakon 20 sati.
Ministarstvo u radnom nacrtu prijedloga izmjena Zakona o trgovini ove zabrane pravda "zaštitom javnog zdravlja i održavanjem javnog reda i mira i zaštite kulturne baštine". Pritom, ovo posljednje vjerojatno se odnosi na ljetne mjesece i turizam.
Navode se "alarmantni podaci o konzumaciji alkohola u Hrvatskoj, posebno među mladima" te se spominje brojka od "oko 250.000 ovisnika o alkoholu" te "alkoholu kao četvrtom vodećem uzroku smrtu kod odraslih".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
