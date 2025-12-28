Odbačena kaznena prijava protiv Sopte, bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije

U nezapamćenoj pomorskoj nesreći u Malome Lošinju su u kolovozu 2024. poginula tri pomorca Jadrolinije, a jedan je teško ozlijeđen.
Oglas
Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci odbacilo je kaznenu prijavu protiv bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte i troje visokih rukovoditelja te brodarske tvrtke. Sindikat ih je teretio da su, zbog propusta u poslovanju i vođenju sigurnosnog sustava, doprinijeli tragediji u kojoj su u kolovozu 2024. u Malom Lošinju poginula trojica pomoraca s trajekta Lastovo.
Tužiteljstvo: propusti nisu uzročno povezani sa smrću pomoraca
U obrazloženju rješenja, tužiteljstvo navodi da je istraga pokazala kako se propusti i postupci Sopte te troje rukovoditelja mogu sagledavati u kontekstu prekršajne odgovornosti, ali da oni nisu u neposrednoj uzročno-posljedičnoj vezi s pogibijom.
Istraga je, kako navode, utvrdila osnovanu sumnju da su neposrednu odgovornost za nesreću imali članovi posade broda – zapovjednik, prvi časnik i vođa palube – čije postupke sada tereti optužnica, piše Burin.
Tko je bio obuhvaćen prijavom
Sindikat je u prijavi teretio ne samo Soptu, nego i tadašnju izvršnu direktoricu ljudskih resursa, rukovoditelja Službe za upravljanje pomorskim kadrovima i rukovoditelja Službe pomorske sigurnosti zbog navodnog nepostupanja po propisima ISM sustava i međunarodnim sigurnosnim standardima.
Tragedija se dogodila 11. kolovoza 2024., kada je pramčana ukrcajno-iskrcajna rampa Lastova pala na članove posade koji su se nalazili ispod nje. Trojica su smrtno stradala, a jedan član posade teško je ozlijeđen.
Optužnica protiv članova posade i reakcije
Protiv zapovjednika broda Lastovo, prvog časnika i vođe palube podignuta je optužnica zbog postupanja protivno propisima o sigurnosti i pravilima struke, koji su, prema tužiteljstvu, doveli do nesreće. Za ta djela predviđena je kazna do osam godina zatvora.
Sindikalne organizacije i obitelji stradalih izrazili su nezadovoljstvo tim razvojem situacije. Sindikati su ranije upozoravali da je optuživanje samo članova posade nepravedno, izostavljajući najviše te su tražili da se odgovornost potraži i među upravnim strukturama Jadrolinije i drugim nadležnim subjektima koji su bili uključeni u sigurnosne procedure prije tragedije.
Sindikat pomoraca Hrvatske ih je teretio za propuste u radu koji su, prema njihovom mišljenju, doveli do nesreće na trajektu „Lastovo“ prošlog kolovoza, u kojoj su poginula trojica pomoraca, podsjeća Burin.
Tužiteljstvo je u rješenju istaknulo da su dokazi i istraga usmjerili odgovornost na postupke članova posade broda “Lastovo”, dok se postupanje Sopte i ostalih rukovoditelja može razmatrati u kontekstu prekršajne, a ne kaznene odgovornosti.
Odluka označava novi zaokret u slučaju koji je tijekom proteklih mjeseci izazvao brojne kontroverze u javnosti i pomorskim krugovima, a protiv čega su sindikati i obitelji stradalih ranije prijavili i druge pravne zahtjeve.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas