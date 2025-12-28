Oglas

Prosvjedni skup

Desničari došli pred Tomaševićev stan, policija na nogama, dignut i dron

author
N1 Info
|
28. pro. 2025. 11:03
Policija
Igor Kralj /PIXSELL

Nakon što su članovi AHSP-a u studenom pjevali ispred stana saborske zastupnice Dalije Orešković, sada su se okupili ispred stana Tomislava Tomaševića. Na terenu je i policija.

Oglas

Grupa desničara koje predvode Dražen Keleminec iz AHSP-a i Alin Kavur, poznatiji kako Dado iz Smogovaca, u nedjelju ujutro došli su pred stan zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, piše Dnevnik.hr.

Tamo je ubrzo stigla i policija, a u zraku je i dron koji snima okupljanje.

Desničari su najavili da će pred Tomaševićevim stanom pjevati Thompsonove pjesme u znak prosvjeda protiv zabrane koju je Tomašević najavio za pjevačeve nastupe u Zagrebu.

"Imamo politički koncert zbog zabrana Thompsonovog koncerta u Zagrebu. Došli smo mu napraviti koncert ispred stana. Policije ima k'o u priči, ima ih preko stotinu... ", kaže Alin Kavur za Dnevnik.hr, bivši Smogovac koji je želio postati gradonačelnik Zagreba.

Podsjetimo, Thompson je sinoć u Zagrebu, na svom koncertu u Areni, pozvao na rušenje zagrebačke gradske vlasti nakon što je gradonačelnik Tomašević rekao kako neće dozvoliti da ovaj pjevač nastupa u prostorima kojima upravlja Grad ako na prvom koncertu bude izvikivanja pozdrava "Za dom spremni".

Naravno, u subotu navečer je Thompson pjesmu počeo kao i svaki put, na početku je uzviknuo 'za dom', a publika je odgovorila 'spremni'.

Pjevačev odvjetnički tim najavio da će svim pravnim sredstvima boriti protiv Tomaševićeve zabrane koncerta što uključuje tužbe i kaznene prijave.

Inače, članovi Autohtone hrvatske stranke prava okupili su se u studenom i ispred zgrade u kojoj stanuje saborska zastupnica Dalija Orešković te su puštali Thompsonove pjesme.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Alin Kavur dražen keleminec marko perković thompson thompson tomislav tomašević

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ