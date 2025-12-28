Desničari došli pred Tomaševićev stan, policija na nogama, dignut i dron

Nakon što su članovi AHSP-a u studenom pjevali ispred stana saborske zastupnice Dalije Orešković, sada su se okupili ispred stana Tomislava Tomaševića. Na terenu je i policija.
Grupa desničara koje predvode Dražen Keleminec iz AHSP-a i Alin Kavur, poznatiji kako Dado iz Smogovaca, u nedjelju ujutro došli su pred stan zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, piše Dnevnik.hr.
Tamo je ubrzo stigla i policija, a u zraku je i dron koji snima okupljanje.
Desničari su najavili da će pred Tomaševićevim stanom pjevati Thompsonove pjesme u znak prosvjeda protiv zabrane koju je Tomašević najavio za pjevačeve nastupe u Zagrebu.
"Imamo politički koncert zbog zabrana Thompsonovog koncerta u Zagrebu. Došli smo mu napraviti koncert ispred stana. Policije ima k'o u priči, ima ih preko stotinu... ", kaže Alin Kavur za Dnevnik.hr, bivši Smogovac koji je želio postati gradonačelnik Zagreba.
Podsjetimo, Thompson je sinoć u Zagrebu, na svom koncertu u Areni, pozvao na rušenje zagrebačke gradske vlasti nakon što je gradonačelnik Tomašević rekao kako neće dozvoliti da ovaj pjevač nastupa u prostorima kojima upravlja Grad ako na prvom koncertu bude izvikivanja pozdrava "Za dom spremni".
Naravno, u subotu navečer je Thompson pjesmu počeo kao i svaki put, na početku je uzviknuo 'za dom', a publika je odgovorila 'spremni'.
Pjevačev odvjetnički tim najavio da će svim pravnim sredstvima boriti protiv Tomaševićeve zabrane koncerta što uključuje tužbe i kaznene prijave.
Inače, članovi Autohtone hrvatske stranke prava okupili su se u studenom i ispred zgrade u kojoj stanuje saborska zastupnica Dalija Orešković te su puštali Thompsonove pjesme.
