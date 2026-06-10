Odbor za mlade: U Hrvatskoj se roditeljski dom napušta s prosječno 31,5 godinu

Zamjenik predsjednice Savjeta mladih RH Tomislav Karaula istaknuo je da je svaka propuštena prilika za mlade razlog više da svoju budućnost potraže izvan Hrvatske jer žele sigurno živjeti od svog rada, zasnovati obitelj i graditi budućnost. "Demografska obnova će se dogoditi kada mladi budu vidjeli perspektivu u Lijepoj našoj", poručio je. Pitanje osamostaljenja nije samo pitanje jedne generacije u kojoj mladi ostaju u Hrvatskoj zato što žele, a ne zato što moraju.