Forum mladih SDP-a: Mladi stambeno pitanje mogu riješiti jedino kartonskim kutijama

Istaknuo je da su mladi u Hrvatskoj vrlo radišni, studiraju i unatoč svom trudu, zalaganju i znanju, nisu sigurni hoće li se moći zaposliti u Hrvatskoj i ostati živjeti u njoj. S trenutačnim mjerama nisu sigurni ni hoće li si moći priuštiti prvu nekretninu, kazao je, dodavši da im se Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem smije, sliježe ramenima i kaže da je to ne-tema.