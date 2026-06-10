Viktor Šimunić kroz suze za N1: "Mama mi je bolesna i uzmu joj mobitel. Za što su roditelji krivi?"

"Bitno je da se ovime šalje poruka da je bolje biti tiho i prihvatiti da je to tako, a ja poručujem svakom mladom čovjeku da se vrijedi boriti za ovu državu, svoje selo, općinu, ulicu jer samo tako možemo promijeniti nešto u ovoj državi. Prije pet godina sam za ovu televiziju rekao da imamo predivno more, Slavoniju, ali je korupcija svugdje, to se iz dana u dan potvrđuje. Dosta je! Vrijeme je da se tome stane na kraj", dodaje.