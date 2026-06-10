Nakon upada USKOK-a
Viktor Šimunić kroz suze za N1: "Mama mi je bolesna i uzmu joj mobitel. Za što su roditelji krivi?"
Nakon što je USKOK jutros pretražio dom roditelja gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, u kojem i sam živi, Šimunić je o cijelom slučaju razgovarao s našim Ivanom Hrstićem.
Iako nije potvrđeno, navodno se dokazne radnje provode temeljem kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju poznatih manifestacija, Ljetne pozornice i/li Adventa u Oroslavju.
"Nisu me nikada ni mogli zaustaviti da govorim i mislim da je to problem - da govorim i da javno propitkujem gdje se troši javni novac. Možda se želi poslati poruka da nije baš zgodno propitktivati gdje se troši javni novac već godinama, aludiram na sportske saveze. Od kada su se otkrile nepravilnosti u trošenju javnog novca je krenula cijela priča pa smo došli i do ovoga," rekao je Viktor Šimunić.
"Dosta je! Vrijeme je da se tome stane na kraj!"
"Bitno je da se ovime šalje poruka da je bolje biti tiho i prihvatiti da je to tako, a ja poručujem svakom mladom čovjeku da se vrijedi boriti za ovu državu, svoje selo, općinu, ulicu jer samo tako možemo promijeniti nešto u ovoj državi. Prije pet godina sam za ovu televiziju rekao da imamo predivno more, Slavoniju, ali je korupcija svugdje, to se iz dana u dan potvrđuje. Dosta je! Vrijeme je da se tome stane na kraj", dodaje.
"Cijeli slučaj je u medijima, od prvog dana je u medijima. Danas mi je pokupljena sva informatička oprema na kojoj su bile kompromitirajuće informacije o sportskim savezima. S nekim savezima smo i na Viskom upravnom sudu. Idem do kraja i mirno ću spavati, svakog građanina mogu pogledati u oči."
Dodaje da je iza njega jedino "narod" i da ga je on tu postavio te da ga samo oni mogu maknuti s pozicije.
"Svi računi Grada javno su dostupni i transparentni"
Kroz suze je rekao: "Mama koja mi je bolesna i treba dobivati nalaze iz bolnice, uzmu joj mobitel, stvaraju stres, za što su roditelji krivi?"
"Ja vam mogu reći da su svi računi našeg Grada javno dostupni i transparentni. Za svaku manifestaciju koja završi ja jedini pokažem koliko je što koštalo. Objavio sam i mjesečni izvještaj u kojem se vidi da smo napravili 15 projekata koji su bili ispod ugovorene cijene. Nađite mi nekoga tko još tako radi, pazi na svaki cent", dodaje.
"Zašto me nisu uhitili?"
Šimunić je istaknuo da je ovo tek početak borbe za demokraciju.
"Pojedine informacije su dostavljene, a neke nisu istražene do kraja. Da baš sada, dok se radilo i istraživalo o velikim poslovima, o više stotina tisuća eura koje su sportski savezi dali pojedinim firmama koje se spominju, ponovno smo naišli na iste firme i obrazac, su zaplijenili računala, mobitele, sve."
Zapitao se kada se ovakva situacija dogodila bilo kojem gradonačelniku, ministru:
"Ako misle da sam za nešto kriv, zašto me nisu uhitili? Ja sam tu, sve smo dali dobrovoljno, neka uzme sve, surađujem od prvog dana i dalje ću."
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