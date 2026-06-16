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jednoglasno

Odbor za Ustav utvrdio raspored razgovora s kandidatima

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Hina
|
16. lip. 2026. 10:03
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16.06.2026., Zagreb - Odbor za Ustav, Poslovnik i politicki sustav na 31. sjednici raspravlja o valjanosti kandidatura za suce Ustavnog suda. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u utorak je jednoglasno, bez rasprave, utvrdio raspored javnih razgovora kandidata za tri nova suca Ustavnog suda, a 16 kandidata Odbor će ispitivati idući utorak i srijedu.

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U utorak, 23. lipnja, od 13 do 16 sati, Odbor će provesti razgovore s kandidatima Nevenom Aljinović, Brankom Genzić Horvat, Anom Horvat Vuković, Davorinom Ivanjekom i Jadrankom Jugom. Dan kasnije, u srijedu 24. lipnja, Odbor će saslušati preostale kandidate, i to od 9,30 do 12,30 Mirka Klarića, Željka Matijašeca, Milu Mišetić Mikecin, Olivera Mittermayera i Željka Pajalića. Nakon jednosatne stanke, na pitanja članova Odbora odgovarat će Tunjica Petrašević, Branka Rešetar, Goran Selanec, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Mario Vinković.

Malenica je izvijestio i da je, nakon prošle sjednice, na kojoj je utvrđeno 16 pravovaljanih kandidatura, naknadno pristigla i kandidatura Marka Bonifačića koja je utvrđena nepravovaljanom, kao i ona Vladimira Šplajta ranije, tako da će članovi Odbora od ukupno pristiglih 18 razmatrati 16 kandidatura.

U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca, Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.

Sabor u nepotpunom sastavu, sa samo deset sudaca, radi od 12. travnja ove godine.

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Teme
odbor za ustav ustavni suci

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