Odbor za Ustav utvrdio raspored razgovora s kandidatima

U utorak, 23. lipnja, od 13 do 16 sati, Odbor će provesti razgovore s kandidatima Nevenom Aljinović, Brankom Genzić Horvat, Anom Horvat Vuković, Davorinom Ivanjekom i Jadrankom Jugom. Dan kasnije, u srijedu 24. lipnja, Odbor će saslušati preostale kandidate, i to od 9,30 do 12,30 Mirka Klarića, Željka Matijašeca, Milu Mišetić Mikecin, Olivera Mittermayera i Željka Pajalića. Nakon jednosatne stanke, na pitanja članova Odbora odgovarat će Tunjica Petrašević, Branka Rešetar, Goran Selanec, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Mario Vinković.