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OBUSTAVA RATA

Kongres izglasao ograničenje Trumpovih ratnih ovlasti nakon eskalacije sukoba s Iranom

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Hina
|
23. srp. 2026. 18:09
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US President Donald Trump speaks during a signing ceremony for the "Secure America Act" in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on June 10, 2026. (Photo by Ken Cedeno / AFP)
Ken Cedeno/AFP

Zastupnički dom američkog Kongresa u četvrtak je usvojio rezoluciju kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američkih vojnih operacija protiv Irana, što je još jedan pritisak na republikanskog predsjednika iz Kongresa, izvijestila je agencija Reuters.

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Rezolucija o ratnim ovlastima usvojena je s 214 glasova za i 208 protiv, a za nju su glasala i četvorica republikanaca, pridruživši se demokratima.

Tekst, koji je predložila demokratska zastupnica Pramila Jayapal iz Washingtona, poziva Trumpa da "povuče američke oružane snage iz neprijateljstava" protiv Irana, osim ako Kongres prethodno ne odobri nastavak vojnih operacija.

Iako predstavlja politički pritisak na predsjednika, rezolucija nema velik praktičan učinak. Kongres je posljednjih mjeseci već nekoliko puta usvajao slične mjere, no one nisu dovele do obustave američkih vojnih aktivnosti.

Za rezoluciju su od republikanaca glasali Tom Barrett iz Michigana, Brian Fitzpatrick iz Pennsylvanije, Warren Davidson iz Ohija i Thomas Massie iz Kentuckyja.

Glasanje je uslijedilo nakon što je Trump najavio pojačavanje napada na Iran te nakon nedavnih pogibija američkih vojnika. Američki predsjednik u četvrtak je obećao "veliku vojnu kaznu" Iranu i njegovim saveznicima hutistima nakon što su jemenski borci napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru.

Američka vojska posljednjih je dana nastavila noćne zračne napade na Iran nakon što je privremeno primirje prekinuto, dok je Teheran odgovorio napadima na američke baze u susjednim zemljama.

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Teme
američki kongres donald trump iran rezolucija o ratnim ovlastima sad i iran vojne operacije

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