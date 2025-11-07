Oglas

Zajednica branitelja HDZ-a: Osuđujemo prekid manjinske folklorne smotre u Splitu

07. stu. 2025. 20:22
Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zajednica branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" reagirala je na niz huliganskih incidenata koji su kulminirali u Splitu, kada je grupa mladića u crnom prekinula program Srpskog kulturnog društva. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"U Domovinskom ratu izborili smo se za slobodu i demokraciju - da svatko ima pravo iskazivati svoje mišljenje i svoju pripadnost. Izlaskom iz komunizma i pobjedom nad još jednim totalitarnim sustavom - velikosrpskim fašizmom - 90-ih godina prošlog stoljeća oslobodili smo se okova upravo takvih zabrana.

Stoga osuđujemo i nedavni prekid manjinske folklorne smotre u Splitu. Borili smo se za Hrvatsku u kojoj će se svi građani osjećati sigurno - neovisno o političkom opredjeljenju ili pripadnosti. Isto tako, najoštrije osuđujemo ljevičarske nasrtaje na osjećaje hrvatskih branitelja i na vrijednosti Domovinskog rata, ali i pokušaje da se zabrani sutrašnji Torcidin prosvjed - u čemu su uvredama prednjačili ideološki agresivci Ivica Puljak i Bojan Ivošević.

Vjerujemo da će sutrašnji prosvjed Torcide biti miran i dostojanstven. Ljevica je u proteklom razdoblju nastojala izjednačiti Republiku Hrvatsku i NDH, hrvatske branitelje i ustaše, dr. Franju Tuđmana i Antu Pavelića, Domovinski rat i II. Svjetski rat, Jasenovac i Katoličku Crkvu.

Za njih je sve to - isto. S jedne strane imamo lijevu oporbu koja stvara histeriju u društvu i ponižava domoljubne osjećaje velikog broja ljudi - a s druge strane odgovornu politiku HDZ-a pod vodstvom Andreja Plenkovića koja je nakon predsjednika Franje Tuđmana i ratnog ministra obrane Gojka Šuška ostvarila najveće iskorake za hrvatske branitelje, Hrvatsku vojsku i policiju.

Zato pozivamo sve hrvatske branitelje, sve suborce i sve naše sugrađane na smirivanje tenzija, na dijalog i na očuvanje vrijednosti koje kao demokratsko društvo trebamo njegovati, slijedeći pritom i načela Tuđmanove državotvorne politike."

Priopćenje je potpisao predsjednik zajednice, Miljenko Filipović.

HZD Split branitelji dani srpske kulture

