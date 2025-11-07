Zajednica branitelja HDZ-a: Osuđujemo prekid manjinske folklorne smotre u Splitu

Stoga osuđujemo i nedavni prekid manjinske folklorne smotre u Splitu. Borili smo se za Hrvatsku u kojoj će se svi građani osjećati sigurno - neovisno o političkom opredjeljenju ili pripadnosti. Isto tako, najoštrije osuđujemo ljevičarske nasrtaje na osjećaje hrvatskih branitelja i na vrijednosti Domovinskog rata, ali i pokušaje da se zabrani sutrašnji Torcidin prosvjed - u čemu su uvredama prednjačili ideološki agresivci Ivica Puljak i Bojan Ivošević.