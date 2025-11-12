Oglas

ŽURNA REAKCIJA

Policija pronašla napadača na ekipu N1 televizije

N1 Info
12. stu. 2025. 18:19
napad na N1
N1

Na Trgu bana Josipa Jelačića je oko 13:55 tada nepoznati počinitelj verbalno i tjelesno napao novinara i snimatelja televizije N1 prilikom obavljanja njihovog posla, ali nekoliko sati kasnije pronađen je.

"Žurnom reakcijom, muškarac koji se dovodi u vezu s napadom pod nadzorom je policije", poručili su iz Policijske uprave zagrebačke.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Incident se dogodio tijekom obavljanja novinarskog zadatka i snimanja izjava, kad je tada nepoznati mlađi muškarac najprije pogrdno vrijeđao novinare, a zatim i fizički nasrnuo i odgurnuo našeg snimatelja koji je pritom zadobio i vidnu ozljedu oka.

"Napadi i nasilje su nedopustivi i učinit ćemo sve da zaštitimo naše snimatelje i novinare. Smatramo važnim o svakom nasilju izvijestiti i javnost i upozoriti na sigurnost novinara, ali i svih građana", kazao je Tihomir Ladišić direktor programa N1 televizije.

n1 televizija napad policija zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
