Policija pronašla napadača na ekipu N1 televizije

Na Trgu bana Josipa Jelačića je oko 13:55 tada nepoznati počinitelj verbalno i tjelesno napao novinara i snimatelja televizije N1 prilikom obavljanja njihovog posla, ali nekoliko sati kasnije pronađen je.
"Žurnom reakcijom, muškarac koji se dovodi u vezu s napadom pod nadzorom je policije", poručili su iz Policijske uprave zagrebačke.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Incident se dogodio tijekom obavljanja novinarskog zadatka i snimanja izjava, kad je tada nepoznati mlađi muškarac najprije pogrdno vrijeđao novinare, a zatim i fizički nasrnuo i odgurnuo našeg snimatelja koji je pritom zadobio i vidnu ozljedu oka.
"Napadi i nasilje su nedopustivi i učinit ćemo sve da zaštitimo naše snimatelje i novinare. Smatramo važnim o svakom nasilju izvijestiti i javnost i upozoriti na sigurnost novinara, ali i svih građana", kazao je Tihomir Ladišić direktor programa N1 televizije.
