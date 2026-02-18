jerko trogrlić:
"DP nije sretan s Dabrom, ne znaju hoće li izaći nova snimka, a Penava nema uzde da ga kontrolira"
Jerko Trogrlić, komunikacijski stručnjak, bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao način komunikacije DP-ovaca, HDZ-ovaca, ali i ostalih političkih aktera nakon što su procurile sporne snimke saborskog zastupnika Josipa Dabre.
Oglas
Jerko Trogrlić navodi da je, komunikacijski i politički, u najvećoj "nezgodi" Domovinski pokret: "Jako su se lupili po glavi i nisu sigurni da već sutra neće biti neka nova snimka. Siguran sam da nisu sretni s njim i da su iskazali nezadovoljstvo, ali je vrlo upitno tko mu je uopće autoritet i tko ga može politički ili na bilo koji drugi način savjetovati i kontrolirati. Od nekoga tko je u kratkom roku dospio biti potpredsjednik Vlade, sveo se na saborskog zastupnika s ozbiljnom optužnicom na leđima, ugledom koji nije onakav kakav je on zamislio. Ta frustracija, nezadovoljstvo, nebitnost ga je dovela do toga da privlači pažnju na ovakav način, a svjesni smo da kao 76. ruka nije baš nebitan."
"Penava nema snažne uzde za kontroliranje Dabre"
"Situacija je loša za sve, a Penava se neuobičajeno za njega posuo pepelom, označio ustašovanje kao pogrešno i krivo, ali se vrlo brzo vratio na krivce - ljevicu, novinare, sve ostale u društvu, ali ne na njih. On nema dovoljno snažne uzde za kontrolirati Josipa Dabru", dodao je.
Komentirao je i reakcije HDZ-a, posebno premijera Andreja Plenkovića: "Nije sklon novim izborima jer prostora za veliko preslagivanje u ovom trenutku i nema. Ne postoji ta druga matematika, u ovom trenutku, kako bi došli do 76 ruku. Izbore smo imali prije nepune dvije godine, imali smo lokalne izbore, superizbornu godinu. Plenković i kada je u dobroj situaciji nije taj koji voli ići na izvanredne izbore, to se pokazuje i ovaj put. On to pokušava relativizirati i održati stabilnost što mu uspješno ide. Ima li on nekoga u rukavu, ali ga u ovom trenutku nije spreman iskazati, moguće je. Nije mu problem ostati bez Dabre, ali ostati bez Domovinskog pokreta bi bio težak rebus."
"HDZ je spreman na izbore"
Što bi bilo da je Plenković zauzeo jasan stav da su Dabrini istupi neprihvatljivi?
"Vjerodostojno bi sačuvao desne glasove HDZ-a, ali bi se potvrdio i u centru koji je zapravo ovakvom HDZ-u donosio najbolje rezultate. Ne vidim u ovom trenutku tu matematiku, a nije sklon izvanrednim izborima. Izbori ne odgovaraju nikome, osim možda potencijalno stranci Možemo, a ostali bi ostvarili isti ili lošiji rezultat nego što imaju sada. Ako je netko spreman za izbore, to je HDZ, ali Plenković nije na to spreman i mislim da ćemo imati 76 ruku za novog ministra u petak ", odgovorio je Trogrlić.
Dodaje da Plenković smatra kako ima dovoljno vremena da se vrati u centar:
"Plenković će gledati kako se vratiti prema centru, ali s ovakvim koalicijskim partnerom, koji ne samo da je desno nego je i iracionalan, to neće biti tako lako. Prijevremeni izbori ne odgovaraju Domovinskom pokretu, oni će postajati nervozniji i bit će više Dabri kako se izbori budu približavali, ali će se i prustup Andreja Plenkovića prema tome promijeniti."
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas