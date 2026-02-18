"DP nije sretan s Dabrom, ne znaju hoće li izaći nova snimka, a Penava nema uzde da ga kontrolira"

Jerko Trogrlić navodi da je, komunikacijski i politički, u najvećoj "nezgodi" Domovinski pokret: "Jako su se lupili po glavi i nisu sigurni da već sutra neće biti neka nova snimka. Siguran sam da nisu sretni s njim i da su iskazali nezadovoljstvo, ali je vrlo upitno tko mu je uopće autoritet i tko ga može politički ili na bilo koji drugi način savjetovati i kontrolirati. Od nekoga tko je u kratkom roku dospio biti potpredsjednik Vlade, sveo se na saborskog zastupnika s ozbiljnom optužnicom na leđima, ugledom koji nije onakav kakav je on zamislio. Ta frustracija, nezadovoljstvo, nebitnost ga je dovela do toga da privlači pažnju na ovakav način, a svjesni smo da kao 76. ruka nije baš nebitan."