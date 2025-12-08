NESIGURNA HRANA
Opasne bakterije, pesticidi, alergeni… Ove godine je opozvano više od 80 prehrambenih proizvoda
Prema popisu kojeg objavljuje i ažurira Državni inspektorat, do početka prosinca u Hrvatskoj je unutar europskog Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) opozvano 87 proizvoda, otprilike kao i prošle godine.
Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) alat je službenih kontrola koji je, kako se navodi na stranicama Državnog inspektorata, zbog prometne razmjene informacija i pravovremenog poduzimanja mjera nadležnih inspekcija, bitan faktor u zaštiti potrošača od rizika po njihovo zdravlje uslijed konzumacije nesigurne hrane.
RASFF se pokreće u slučaju utvrđene opasnosti vezane uz hranu, hranu za životinje i materijale koji dolaze u kontakt s hranom. Temelji se na razmjeni informacija putem službenih obavijesti u koju su uključene veterinarska, sanitarna, poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija Državnog inspektorata te Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).
Najviše opoziva zbog salmonele
Prema obavijestima za potrošače na stranicama Državnog inspektorata, do sada je ove godine najviše proizvoda - dvanaest, bilo opozvano zbog utvrđenog prisustva bakterije salmonele koja uzrokuje zaraznu bolest crijeva, salmonelozu. U najviše slučajeva salmonela je bila otkrivena u konzumnim jajima, dok je u ostalim slučajevima pronađena u pršutu, pasti od sezama, humusu, sjemenkama indijskog trputca, veganskoj čokoladi, kurkumi u prahu, krmnoj smjesi za piliće, a u posljednjem slučaju, zabilježenom početkom ovoga mjeseca, otkrivena je u smrznutim otkoštenim pilećim batacima i zabatacima.
Pesticidi u baklavama
U devet slučajeva proizvodi su opozvani zbog alergena, najčešće zbog soje čije prisustvo nije bilo označeno na proizvodu. Prisustvo neoznačenih alergena bilo je utvrđeno u čokoladnim jajima, siru, umacima, purećem parizeru, sendvičima sa sirom...
U osam slučajeva utvrđeno je prisustvo pesticida, od čega se pet slučajeva odnosilo na baklave u pet različitih trgovačkih lanaca. Povišene razine pesticida bile su još otkrivene i u smrznutom češnjaku, klinčićima te u ličiju u sirupu.
U sedam slučajeva utvrđeno je prisustvo teških metala poput olova, kadmija i bakra, a obično se radilo o čašama i šalicama, odnosno materijalima koji dolaze u dodir s hranom.
Nije bilo neispravnih mlinaca za sol
Po nekoliko slučajeva opoziva proizvoda bilo je jer su u njima utvrđene povećane količine glutena, mineralnih ulja, sulfita, komadića plastike ili metala te mikotoksina koji nastaju na plijesni.
A po jedan slučaj opoziva proizvoda bio je i zbog pogrešnog označavanja te nepripremanja u odobrenom objektu.
Za razliku od prošle godine, kada je bilo čak jedanaest slučajeva opoziva jednokratnih kuhinjskih mlinaca za sol raznih proizvođača, za koje je utvrđeno da se iz žrvnja za mljevenje truse komadići plastike u hranu, ove godine nije bio zabilježen ijedan takav slučaj.
