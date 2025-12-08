Opasne bakterije, pesticidi, alergeni… Ove godine je opozvano više od 80 prehrambenih proizvoda

Prema obavijestima za potrošače na stranicama Državnog inspektorata, do sada je ove godine najviše proizvoda - dvanaest, bilo opozvano zbog utvrđenog prisustva bakterije salmonele koja uzrokuje zaraznu bolest crijeva, salmonelozu. U najviše slučajeva salmonela je bila otkrivena u konzumnim jajima, dok je u ostalim slučajevima pronađena u pršutu, pasti od sezama, humusu, sjemenkama indijskog trputca, veganskoj čokoladi, kurkumi u prahu, krmnoj smjesi za piliće, a u posljednjem slučaju, zabilježenom početkom ovoga mjeseca, otkrivena je u smrznutim otkoštenim pilećim batacima i zabatacima.