"Polica je puna mlijeka kojem je rok prošao prije 10 dana": Inspektori samo ove godine ispisali 500 kazni

"Označavanje roka trajanja na hrani propisano je Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, na način da se rok trajanja hrane označava navodima "upotrijebiti do…" ili "najbolje upotrijebiti do…". Hrana koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva i stoga je vjerojatno da će nakon kraćega razdoblja predstavljati izravnu opasnost za zdravlje ljudi, označava se s "upotrijebiti do" datumom. Nakon "upotrijebiti do" datuma hrana se smatra nesigurnom, odnosno po isteku "upotrijebiti do…" datuma hrana je nesigurna za konzumaciju te se ne smije nalaziti na tržištu. Potrošači ne smiju konzumirati hranu po isteku oznake "upotrijebiti do…" datuma, objašnjavaju iz DIRH-a.