Oprez! Iz poznatog trgovačkog lanca povlači se posuđe

N1 Info
22. lis. 2025. 11:50
Unsplash/Ilustracija

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Pladanj/tacna, šifre proizvoda 7598000343, DNP 369 75980003431000000355 124, zbog migracije formaldehida.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 1935/2004 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta https://www.tedi.com/hr/informacije-za-kupce

Podaci o proizvodu:

  • Proizvođač: Fuzhou Fortune Homeware Co. Ltd., Kina
  • Maloprodaja: TEDi poslovanje d.o.o., Zagreb
  • Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.
Teme
državni inpektorat pladanj

