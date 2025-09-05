Oglas

Zavod za javno zdravstvo

Oprez! Na trima plažama u Dalmaciji more nije preporučljivo za kupanje

author
N1 Info
|
05. ruj. 2025. 21:23
ocean, more
Pexels/Ilustracija

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije objavio je nove rezultate uzorkovanja mora za kupanje na plažama.

Oglas

Na trima plažama more je nezadovoljavajuće kvalitete, te nije preporučljivo za kupanje.

Riječ je o kupalištima ispred Apartmana Medena, pred Hotelom Medena te u Nečujmu na Šolti.

Kakvoća mora
Screenshot / izor.hr

More je zadovoljavajuće kvalitete na plaži Gabine u Kaštel Štafiliću, ispred Hotela Jadan u Segetu, u Segetu Donjem na plaži Staro Selo, u Živogošću te u Drveniku na trajektnom pristaništu.

Dobrim je ocijenjeno u Kaštel Kambelovcu kraj Baletne škole, U Bajnicama u Dugom Ratu, na kupalištu Golubinka u Dućama te u Marušićima.

Na svim ostalim plažama more je izvrsne kakvoće.

Teme
kakvoća mora zagađenost zavod za javno zdravstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ