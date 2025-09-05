N1 neslužbeno doznaje: Muškarac koji je htio ući na Pantovčak bivši je vojni djelatnik

N1

Osoba koja se danas pojavila pred Uredom predsjednika RH bivša je djelatna vojna osoba, trenutno umirovljenik, neslužbeno doznaje N1. Zahtijevao je prijem kod predsjednika kako bi od njega tražila da ga postavi za veleposlanika u Sloveniji.

Prema posljednjim informacijama, protiv spomenute će osobe biti podignuta kaznena prijava.

Podsjećamo, u prijepodnevnim satima ispred kompleksa Ureda predsjednika na Pantovčaku došlo je do incidenta u kojem je 67-godišnji Zagrepčanin pokušao neovlašteno ući u zaštićeni prostor.

Rekao da ima bombu, no policija nije pronašla ništa

Na poziv pripadnika Počasno- zaštitne bojne, koji osiguravaju kompleks Ureda predsjednika Republike, pripadnici MUP-a su ga priveli u petak u jutarnjim satima.

Izvijestili su to iz Ureda predsjednika te pozdravili brzu reakciju pripadnika Počasno zaštitne bojne i MUP-a te profesionalno postupanje vojnih i policijskih službenika.

Također su naglasili da nitko od djelatnika ili dužnosnika Ureda PRH ni na koji način nije bio ugrožen.

Daljnju istragu o tom incidentu provodi MUP.