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Pojavljuje se Žigman

Oprez, širi se nova prevara! HNB upozorio građane: "Ne nasjedajte!"

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Hina
|
24. ruj. 2026. 16:10
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12.06.2026., Zagreb - Odbor za financija respravlja o kandidaturi Ante Zigmana za guvernera Hrvatske narodne banke Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska narodna banka (HNB) u četvrtak je upozorila na pojavu obmanjujućih medijskih članaka na internetu, posebno društvenim mrežama, u kojima se lažno tvrdi da guverner HNB-a Ante Žigman sudjeluje u promoviranju fiktivnog nacionalnog programa mirovinske ušteđevine.

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"Još jednom upozoravamo na pojavu obmanjujućih medijskih članaka koji se šire internetom, posebno društvenim mrežama, a u kojima se lažno tvrdi da guverner HNB-a Ante Žigman sudjeluje u promoviranju fiktivnog nacionalnog programa mirovinske ušteđevine na portalu mirovinsko.hr te da je isti pod nadzorom HNB-a i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa)", istaknuli su iz HNB-a.

Ponovili su da HNB niti njeni dužnosnici ne sudjeluju u promoviranju određenih financijskih servisa ili ulaganja pa tako ni ulaganja u kriptovalute.

Apeliraju na građane da budu oprezni, da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevare te da ne dijele lažne informacije koje mogu dovesti do daljnjih zabluda i širenja dezinformacija.

U slučaju da naiđu na ovakve ili slične lažne objave, HNB poziva građane da ih prijave nadležnim platformama putem dostupnih alata za prijavu sadržaja. Također, građani svoje sumnje i informacije o potencijalno sumnjivim objavama mogu dostaviti na e-mail adresu: [email protected].

Ukoliko, pak, smatraju da su postali žrtvom prijevare, HNB preporuča građanima da o tome obavijeste nadležnu policijsku upravu.

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