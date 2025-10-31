PITANJA OSTAJU
Optužuje ih se da su "žetončići", oni to odbacuju. Lacković objasnio zašto je okrenuo leđa vladajućima
Zastupnici Ivan Baksa i Boška Ban odbacili su medijske napise da bi mogli biti novo pojačanje vladajućima, kazavši kako "nisu žetončići" niti im je to itko nudio, dok je Željko Lacković, koji kao dio većine nije podržao Zakon o kaznenom postupku, izjavio da je vladajuća većina stabilna.
Nezavisni zastupnik Željko Lacković, član vladajuće većine koji nije glasao za Zakon o kaznenog postupku zbog čega kao organski zakon nije prošao pa se ponovno mora ponoviti procedura njegova donošenja, izjavio je u Saboru da "ne zna iz kojih postupaka bi došlo u pitanje da i dalje podržava vladajuću većinu".
Kazao je da je da je glasovao po svojoj savjesti, jer kao odvjetnik smatra da se zakonom značajno narušavaju prava obrane u kaznenim postupcima. Ubrzavanje kaznenih postupaka na predloženi način predstavlja kršenje nekih temeljnih prava osumnjičenika zbog čega je glasao po svojoj savjesti, a posljedica je bila, dodaje, nedostatan broj glasova.
"Na prvom čitanju taj je Zakon dobio i veću podršku od potrebnih 76 ruku, čini mi se 79, pa je bilo za očekivati da će i bez mog glasa biti dovoljan broj za izglasavanje u drugom čitanju", kazao je.
"Nema ucjene"
Dodao je i da to što je član vladajuće koalicije ne znači da ne bi trebao misliti svojom glavom, te je odbacio da je na ZKP-u "srušio" vladajuću koaliciju jer se ona ne ruši na pojedinom zakonu nego na izglasavanju proračuna ili povjerenja Vladi.
"I za tri mjeseca ću glasati po svojoj savjesti, a ovaj zakonski prijedlog ima prostora da bude dorađen u segmentu koja se tiču prava obrane te očekujem da ću sjesti s nadležnim ministrom i da ćemo porazgovarati na tu temu", poručio je Lacković.
Podsjeća da je i na koalicijskom sastanku rekao kako će postupiti. Uvjeren je da će ovog puta ministar pravosuđa porazgovarati s njim o primjedbama koje ima i da će se "nešto dogoditi". Nema ucjene, ali ima borbe za ona prava koja su meni bitna i legitimna, kazao je.
Na pitanje je li vladajuća većina stabilna kazao je da to najmanje ovisi o njemu te da je broj onih koji podržavaju Vladu Andreja Plenkovića sigurno veći od 76. Vjeruje da bi premijer trebao cijeli dan odvojiti da primi sve one iz oporbe koji bi htjeli da Vlada opstane do kraja mandata
"Nije bilo nikakvih razgovora"
Zastupnik Ivica Baksa (Nezavisna platforma Sjever) opovrgava da je novi "HDZ-ov žetončić".
"Nisam HDZ-ov žetončić i ne znam otkud te insinuacije. Drago mi je da se digla takva bura, ali bi mi bilo puno draže da se digne takva bura kada pričam o stvarnim problemima koji muče naše građane, poput inkluzivnog dodatka, male plaće i mirovine, dječji doplaci. To me zanima i radije bih da se novinari i ostali više angažiraju oko tih tema", odgovorio je Baksa.
S obzirom da se o njemu i nezavisnoj Boški Ban počelo govoriti kao o "HDZ-ovim žetončićima" nakon što su suzdržano glasali o rebalansu proračuna, Baksa je kazao da ne zna otkud te informacije.
"Iz HDZ-a nas u godinu i pol nikada nisu kontaktirali, ni probali pokrenuti bilo kakvu inicijativu. No, dođe li to takve inicijative odluke donose tijela naše stranke, ali nikada o tome nismo pričali tako da nećemo govoriti što bi bilo kad bi bilo u budućnosti", kazao je.
Dodao je da misli da nema smisla govoriti o nečemu što može biti u budućnosti, ali, ističe, "nismo žetončići niti ćemo biti".
I nezavisna zastupnica Boška Ban tvrdi da nije nikakav žetončić i da o tome nije bilo razgovora ni pregovora.
"Nisam ona ruka koja će presuđivati, niti sam ikada bila, nije bilo razgovora o tome niti mi je bilo tko to nudio, a ja ću i dalje raditi izuzetno dobro na dobrobit građana Hrvatske, a ponajprije Međimurja", zaključila je Ban.
Pojasnila je i da je bila suzdržana pri glasanju o rebalansu proračuna jer, ističe, suzdržana znači "za", a tako je glasala jer smatra da u rebalansu proračuna ima nekih pozitivnih pomaka. Podržat će, dodaje, svaki prijedlog koji ide na dobrobit građana, bez obzira je li iz oporbe ili od vladajućih, kao i sve što bude u korist Međimurja.
