HDZ-ovac optužio Daliju Orešković za vrijeđanje Jean-Michela Nicoliera. Evo što mu je odgovorila

"Ovo su javno dostupni podaci s ove Facebook stranice. Teme odnosa prema braniteljima posebno su bile osjetljive ovoga ljeta. Mnogi od njih osjećaju se poniženo, obezvrijeđeno, povrijeđeno zbog svega što politika i vlast HDZ-a provodi, a posebice zbog HOS-a i ustaškog pokliča za dom spremni. Među 900 komentara našao se i taj jedan, koji je zatražio da u Saboru prenesem njegove riječi. Ne znam je li identitet osobe stvaran, nemam mogućnost provjere, ali "lajkom" sam mu dala do znanja da sam pročitala i da sam ga uvažila. Naime, HDZ i branitelje dijeli."