"Onog trena kada je Plenković pristao na koaliciju s DP-om znao je u što ulazi. Tog trena se moglo očekivati da će se dogoditi sve ovo što se događa sada, ali bojim se da nastavak tek slijedi. I retorika HDZ-ovih zastupnika se promijenila. Sve je to taj duh iz boce kojeg je Plenković pustio onog trena kada je izmislio neustavne dvostruke konotacije", dodala je Orešković i iznijela svoj osobni stav.