Gošća Novog dana kod Nine Kljenak bila je saborska zastupnica Dalija Orešković koja je komentirala održani okrugli stol u Saboru na temu Jasenovca.
Oglas
"Sveukupna atmosfera u hrvatskom društvu je ta je da imamo političke grupacije i druge interesne skupine, među koje nažalost spada i Crkva, koje žele nametnuti tezu da je ustaški pozdrav "Za dom spremni" domoljubni pozdrav. To je poništavanje hrvatske države, a upravo to i kao atmosfera i kao teza odgovara Plenkoviću i cijelom njegovom establišmentu.
Gordan Jandroković se ne može praviti glup jer toliko glup nije da nije znao kakav će biti karakter i cilj okruglog stola kojeg je on dopustio u Saboru", rekla je Orešković.
"Onog trena kada je Plenković pristao na koaliciju s DP-om znao je u što ulazi. Tog trena se moglo očekivati da će se dogoditi sve ovo što se događa sada, ali bojim se da nastavak tek slijedi. I retorika HDZ-ovih zastupnika se promijenila. Sve je to taj duh iz boce kojeg je Plenković pustio onog trena kada je izmislio neustavne dvostruke konotacije", dodala je Orešković i iznijela svoj osobni stav.
"Nakon okruglog stola o toj temi koji je pokazao i dokazao da imamo saborske grupacije koji žele rehabilitirati Nezavisnu Državu Hrvatsku, a onda i obranu Hrvatske u Domovinskom ratu vezivati uz NDH, za mene osobno s tim zastupnicima nema više dalje. Dok ovaj saziv traje za mene su to zastupnici koji su sami sebe pomnožili s nulom. Ja se prema tim zastupnicima mislim ponašati kao da ne postoje", kaže Orešković.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas