Orešković: Zvonko Bušić je međunarodni terorist

Da išta znate o Bušiću, to ne bi rekli, uzvratili su joj Biloglav i Nikola Grmoja (Most) koji je naglasio da u Bušiću ima više poštenja i ideala nego u svim sazivima Hrvatskog sabora, te da je on bio čovjek vođen plemenitim idealima borbe za slobodu ljudi proganjanih u Hrvatskoj.