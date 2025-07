Raspudić: Nitko ne bi vikao ZDS da ga ljevica ne puni energijom. Ovo je neka nova Hrvatska, relaksirajmo se

"Potpuno je netaktično da Plenković govori to što govori jer redukalizira Sabor, koji bira pravobraniteljicu. To se ne govori i potvrđuje da su vladajući prisvojili institucije. Isto tako, pravobraniteljica se ne može postaviti u ulogu ideološkog arbitra. Moja stara teza je da sve urede pravobranitelja treba ukinuti, gdje ima 30 do 40 pravnika. Sve to bih ujedinio, nemaju toliko posla. Trebali bi biti točka kojoj se mogu obratiti osobe čija se prava krše, a ne da budu ideološki arbitri. Zabrane samo fetišiziraju simbole i pune ih energijom, pravi put bi bio edukacija, ali ne mislim da bi trebalo educirati 500.000 ljudi. Baš me zanima hoće li policija reagirati i koliko je bilo tih zabranjenih slogana. Mislim da se ne bi taj poklič ni koristio da ga ljevica toliko ne spominje i pune energijom. Znamo što je Veselin Šljivančanin nosio zvijezdu petokraku na ulazu u vukovarsku bolnicu pa netko govori da je to simbol slobode", kazao je Raspudić pa zaključio: