Oružane snage provode vježbe u dvije županije: Očekujte pojačano kretanje vojnih vozila i buku

Zbog vježbi koje će Oružane snage RH provoditi do 21. studenoga u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji može se očekivati pojačano kretanje vojnih vozila, te buka uzrokovana helikopterskim aktivnostima i korištenjem manevarskih vježbovnih sredstava.
Oglas
Od 10. do 21. studenoga 2025. na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije pripadnici Oružanih snaga RH provoditi će planirane vježbovne aktivnosti, izvijestilo je u ponedjeljak Ministarstvo obrane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas