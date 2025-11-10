Oglas

Oružane snage provode vježbe u dvije županije: Očekujte pojačano kretanje vojnih vozila i buku

Hina
10. stu. 2025. 11:56
31.07.2025., Zagreb - U povodu obiljezavanja 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja odrzan je svecani vojni mimohod. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Zbog vježbi koje će Oružane snage RH provoditi do 21. studenoga u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji može se očekivati pojačano kretanje vojnih vozila, te buka uzrokovana helikopterskim aktivnostima i korištenjem manevarskih vježbovnih sredstava.

Od 10. do 21. studenoga 2025. na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije pripadnici Oružanih snaga RH provoditi će planirane vježbovne aktivnosti, izvijestilo je u ponedjeljak Ministarstvo obrane.

Oružane snage RH Osječko-baranska županija Vukovarsko-srijemska županija vojna vježba

