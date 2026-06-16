Otvoren podvožnjak kod Vjesnika

Uklanjanje privremene prometne regulacije započelo je oko ponoći, a od ranog jutra podvožnjak je ponovno pušten u promet. Radilo se o regulaciji koja je trajala 12 dana, osam dana duže od očekivanog, zbog iznenadnog kvara na bageru koji je sudjelovao u rušenju zgrade, piše novinarka Jutarnjeg lista Paula Butinović.