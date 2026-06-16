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Od jutros

Otvoren podvožnjak kod Vjesnika

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N1 Info
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16. lip. 2026. 08:38
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18.04.2026., Zagreb - Nakon sto je zbog pozara na neboderu Vjesnik podvoznjak na Slavonskoj bio zatvoren, danas je napokon pusten u promet. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Jutros je otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod zgrade Vjesnika u Zagrebu.

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Uklanjanje privremene prometne regulacije započelo je oko ponoći, a od ranog jutra podvožnjak je ponovno pušten u promet. Radilo se o regulaciji koja je trajala 12 dana, osam dana duže od očekivanog, zbog iznenadnog kvara na bageru koji je sudjelovao u rušenju zgrade, piše novinarka Jutarnjeg lista Paula Butinović.

Ipak, u međuvremenu je kvar otklonjen, a radovi na uklanjanju su nastavljeni te bi trebali biti dovršeni u planiranom roku od mjesec dana.

Podsjećamo, podvožnjak na Slavonskoj aveniji bio je zatvoren zbog uklanjanja sjevernog dijela zgrade, što je sada dovršeno, stoga je i prometnica ponovno otvorena.

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Teme
vjesnik zagreb promet slavonska avenija

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