Od jutros
Otvoren podvožnjak kod Vjesnika
Jutros je otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod zgrade Vjesnika u Zagrebu.
Oglas
Uklanjanje privremene prometne regulacije započelo je oko ponoći, a od ranog jutra podvožnjak je ponovno pušten u promet. Radilo se o regulaciji koja je trajala 12 dana, osam dana duže od očekivanog, zbog iznenadnog kvara na bageru koji je sudjelovao u rušenju zgrade, piše novinarka Jutarnjeg lista Paula Butinović.
Ipak, u međuvremenu je kvar otklonjen, a radovi na uklanjanju su nastavljeni te bi trebali biti dovršeni u planiranom roku od mjesec dana.
Podsjećamo, podvožnjak na Slavonskoj aveniji bio je zatvoren zbog uklanjanja sjevernog dijela zgrade, što je sada dovršeno, stoga je i prometnica ponovno otvorena.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas