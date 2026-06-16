Šijavica s Isusom

Ako je stoga to pitanje glupo, a složili smo se da jest, onda je glupo i treće: kako znamo da je "besramna kradljivica" uopće išta ukrala? Dobro, sad kad pogledam, pitanje je isto kao i prethodno, ali preformulacija je mrvu drugačija: kako, naime, znamo da je u košarici za milodare ičega uopće - bilo? "Besramna kradljivica", podsjećam, prstima zaista jest istraživala po košarici za milodare, ali na snimci se - podsjećam i na to - ne vidi točno što. Ne vidi se, zapravo, ništa: iz snimke nadzorne kamere ne može se zaključiti da je u košarici bilo novca. Kada, naime, "besramna kradljivica" prilazi košarici za milodare, ona izgleda jednako prazna kao i kad je "besramna kradljivica" napustila objekt.