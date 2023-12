Ova afera nema veze s HDZ-om? “Nema, kao ni s ostalih 29 ministara koji su otišli iz Vlade”

Podijeli :

Jurica Galoic/PIXSELL

Nikola Mažar (HDZ) i Sabina Glasovac (SDP) gostovali su TNT dvoboju gdje su komentirali najnoviju aferu Mreža.

Mažar je ponovio tezu Andreja Plenkovića da ovo nije HDZ-ova afera. “Vidimo tko su akteri, Lovrinčević, novinar i Grmoja, odnosno Most. U ovoj Mostovoj mreži nema ni jednog člana HDZ-a”, rekao je nazvavši aferu “Mostova Mreža”. Dodao je kako je cilj toga bio naštetiti Plenkoviću i da se spominju nacionalni interesi Hrvatske.

“Problem je što je savjetnik išao stvarati koruptivne radnje. Ovdje se jasno to vidi. Je li Grmoja bio uključen, to ćemo tek vidjeti. Hrvatska je po ljestvici slobode medija napredovala, a povjerenje u medije pada. Imate stranku koja gradi svoju karijeru na borbi protiv korupcije, a njihov glavni čovjek je sada u aferi”, naveo je Mažar.

Naveo je da je svima u interesu transparentno oglašavanje medija.

Kako financirati medije? “Mene nije iznenadilo što je Andrej Plenković ovako ekspresno reagirao”

“Ovo je bezuspješni pokušaj spina da afera nema veze s HDZ-om. Nema kao ni s ostalih 29 ministara koji su otišli iz Vlade. Kada se Hrvatskom širi smrad od afere “plin za cent”, sada vidimo da su se određeni moćnici počeli granatirati pri čemu je javnost nešto doznala. Nema smisla da sada Sabor izglasava petog ministra gospodarstva. Jedino zbog čega se treba sazvati sjednica Sabora jest da raspišemo izbore. Svaki novi dan s ovom Vladom je izgubljen dan i odlazak javnog novca u privatne džepove”, rekla je Glasovac.

“Teza da HDZ nema veze s ovom aferom je prijesna laž jer je istog tog Lovrinčevića je Vlada imenovala za člana skupštine HROTE-a, za Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i krizni tim za plan opskrbe plinom Hrvatske, potpis je Plenkovićev, ne Filipovićev. Ovo što se radilo s izvlačenjem novca to je uhodan model zbog koje je HDZ osuđen kao kriminalna organizacija”, dodala je i podsjetila na aferu Fimi medija.

“Ovo se ni po čemu ne razlikuje od afere Fimi medija i da se u HDZ-u nije promijenilo ništa”, navela je Glasovac.

“To je nemušti pokušaj SDP-a da ovu Mostu aferu stavlja u isti koš s aferom Fimi medija”, navodi Mažar. “Imate jasne poruke gdje je za cilj nanošenje štete HDZ-u i rušenja Plenkovića. Ovdje je jednostavno vidjeti odnos SDP-a prema Mostu, oni tu opće ne spominje Grmoju. Vidite da su imali isti narativ i za pomoć Ukrajina i protiv LNG terminala i da njima paše kada Most kaže da Hrvatska treba staviti narodne straže”, rekao je.

“Transparentnost financiranja medija javnim novcem i HDZ u istoj rečenici je oksimoron. Da je HDZ htio to inzistirali bi na primjeni postojećeg zakona. Ali to se ne događa jer oni imaju poseban odnos s Agencijom za elektroničke medije, jer to rade sa svim institucijama koje bi trebale biti neovisne. Imate i primjer novog kaznenog zakona koji bi trebao progoniti novinare”, tvrdi Glasovac te dodaje da su oni tražili da se Odbor za medije jasno odredi i da dostave sve informacije.

“Podsjećam da je Milanović zabranio ministarstvima i državnim službama da koriste PR agencije i to nas je koštalo jer se vrlo negativno pisalo kasnije o nama”, navela je i istaknula da mora postajati razlika između informiranja i propagande.

