Ove generacije primaju manju mirovinu od drugih

Nakon dugog radnog vijeka, mnogi se raduju odlasku u mirovinu. No, ono što Njemačko mirovinsko osiguranje svakog mjeseca isplaćuje, nije tako jednostavno za izračunati. Neke generacije su pri visini mirovine i zakinute. Pripadate li i vi njima?
Koliko će se mirovine zaista slijevati na vaš račun nakon radnog vijeka, individualna je stvar i iza toga stoji složen izračun. U osnovi vrijedi – što dulje uplaćujete doprinose u mirovinski sustav i što su ti doprinosi veći, to možete očekivati i višu mirovinu, piše Fenix.
Međutim, apsolutni iznosi nisu usporedivi jer bruto plaće neprekidno rastu – i s njima mirovine. Ipak, istovremeno se vidi da kupovna moć opada. Prema posljednjem izvješću Savezne vlade, prosječna mirovina iznosila je tek 1099 eura.
Informativnija je ovdje tzv. razina mirovine. Ona opisuje omjer između standardne mirovine i prosječne mjesečne bruto plaće. Savezna ministrica rada Bärbel Bas nedavno se ponovno založila da se ta razina ne smije spustiti ispod 48 posto.
Razina mirovine pada i oscilira
Nažalost, razina mirovine kontinuirano pada. U 80-ima je iznosila više od 55 posto, a tijekom 2000-ih i 2010-ih pala je ispod 50 posto. Od 2012. se, uz pomoć političkih mjera, drži na oko 48 posto.
Pogleda li se razvoj kroz duži vremenski period, trend pada je očit. Ipak, u pojedinim godinama razina oscilira.
Prema podacima Njemačkog mirovinskog osiguranja, najniže vrijednosti zabilježene su u sljedećim godinama:
2014.: 48,1 posto
2015.: 47,7 posto
2016.: 48,1 posto
2018.: 48,1 posto
Razina mirovine je mjerilo za to koliko dobro zakonska mirovina osigurava životni standard u starosti, posebno u odnosu na prosječni dohodak. Ako osoba ode u mirovinu u godini s niskom razinom mirovine, statistički je gledano u nepovoljnijem položaju.
Pogođene generacije s niskom razinom mirovine
Koje su to generacije pogođene niskom razinom mirovine? Časopis Stern je to preračunao, uzimajući u obzir redovnu dob za umirovljenje.
Rezultat: Generacije rođene 1948., 1949., 1950. i 1952. spadaju u gore navedena razdoblja s nižom razinom mirovine. Time odlaze u mirovinu pod lošijim uvjetima u usporedbi s drugim generacijama.
Važno: Pad razine mirovine ne znači da mirovine kao apsolutni iznosi padaju – dakle, da će iznosi na računima umirovljenika biti manji. Ova brojka opisuje samo odnos standardne mirovine prema prosječnoj plaći. Ako razina i dalje pada, mirovine ipak mogu rasti. No tada se razvoj mirovina sve više odvaja od rasta plaća.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
