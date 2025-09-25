Dio obiteljske mirovine: Evo koliko sada iznosi nakon usklađivanja

Unsplash/Ilustracija

Nakon usklađivanja porastao je i dio obiteljske mirovine. Razlika nije velika, svega sedam eura u prosjeku. Korisnika je svakog mjeseca sve više. Većinu čine žene, mahom udovice, a najviše ih je u 70-im godinama života.

Porasle za 6,48 posto

Rujanskom isplatom usklađivanja od 1. srpnja mirovine su porasle za 6,48 posto, što se odnosi i na dio obiteljske mirovine.

Uz vlastitu mirovinu, dio obiteljske mirovine u rujnu je isplaćen za 113.922 umirovljenika. Oni u prosjeku primaju 122 eura, što je sedam eura više nego u kolovozu, javlja Mirovina.hr.

Ukupna primanja od skoro 700 eura

Korisnici ovog prava imaju nešto manje od 600 eura svoje prosječne bruto mirovine. Uz ovaj dodatak primanja im se penju na 696 eura neto, prema najnovijim podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje.

Riječ je o korisnicima s prosječnim stažom od 31 godine, dok njihova životna dob doseže 78 godina. Uglavnom su to starije žene, njih više od 90.200 naspram 19.100 muškaraca.