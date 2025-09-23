Mirovine rastu, a plaće padaju: Udio najveći od 2015., ovo su novi iznosi za umirovljenike

Prosječna mirovina 2015. godine iznosila je 354 eura. Tada je njezin udio u plaći bio 47,9 posto. Danas imamo skoro 90 posto veću prosječnu mirovinu od 686 eura s udjelom od 47,8 posto. Dakle, prvi put je dosegnut takav odnos u posljednjem desetljeću između radničkih i mirovinskih primanja. Ipak, očekuje se rast plaća u javnom i državnom sektoru, ali od 1. siječnja će dodatno rasti i mirovine kroz ukidanje penalizacije prijevremenih mirovina za starije od 70 godina, kao i povećanjem invalidskih mirovina za oko deset posto. To će se u konačnici pozitivno odraziti na ukupni prosjek. Međutim, korak s plaćama mirovine će uhvatiti tek na isplati siječanjskog usklađivanja u travnju.