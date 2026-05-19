Oglas

spomenuo i suprugu

Mateša se oglasio o izvidima: "Vrlo je čudno da se govori o dokumentaciji koja još nije ni predana"

author
N1 Info
|
19. svi. 2026. 22:21
PXL_180526_152106099
Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatski olimpijski odbor oglasio se nakon što je u javnost dospijela informacija da su predsjednik HOO-a Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka završili pod izvidima zbog sumnji povezanih s korištenjem službenog automobila, dnevnica i putnih karata.

Oglas

Priopćenje je potpisao sam Mateša, koji tvrdi da dokumentacija o njegovim putovanjima još nije ni predana istražiteljima.

"S obzirom da je, na temelju anonimne prijave, zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a, a dio te dokumentacije je pripremljen i predan u ponedjeljak, želimo izvijestiti da se sva dokumentacija koja se odnosi na putovanja predsjednika HOO-a Zlatka Mateše još uvijek nalazi u Hrvatskom olimpijskom odboru i, najvjerojatnije, bit će predana sutra", stoji u priopćenju.

U priopćenju se navodi da je "iznenađujuće i vrlo čudno" što su informacije o istrazi izašle u javnost prije nego što je dokumentacija pregledana.

"Iznenađujuće je i vrlo čudno da se govori o dokumentaciji koja još nije ni predana, odnosno vrlo je zanimljivo kako je došlo do objave informacije o dokumentaciji koju DORH nije ni pregledao. To navodi na izvore spomenute informacije."

Mateša je istaknuo posebno nekorektnim, čak i sramotnim, povezivanje njegove supruge Blanke s pregledom dokumentacije o njegovim putovanjima, budući da ona nikada nije putovala na teret Hrvatskog olimpijskog odbora, o čemu, kaže, posjeduje i sve dokaze.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hoo zlatko mateša

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ