Ovo odlagalište bi trebalo riješiti problem otpada na jugu Hrvatske, struka protiv: "Čovjek ne može zamisliti što će se dogoditi"

Iako bi "Lučino razdolje" trebao riješiti pitanje odlaganja otpada na jugu Hrvatske, dio mještana i struke mu se protivi, jer smatraju da će nepovratno uništiti Malostonski zaljev i izvore s kojih se napaja Metković.
I dok Grabovica grca pod otpadom, županijski čelnici napeto čekaju novi Centar za gospodarenje otpadom "Lučino razdolje". A za to su upravo dobili veliki novac.
Završna faza radova
"Za "Lučino razdolje" vrijednost ugovora je veća od 100 milijuna eura, od toga je 82 milijuna eura bespovratnih sredstava iz faze operativni program konkurentnosti i kohezija. Programom konkurentnosti i kohezija također se financiraju i pretovarne stanice", rekla je Tanja Radić Lakoš, iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, javlja HRT.
Župan Pezo ističe kako je s ovih 100 milijuna eura zatvorena financijska konstrukcija, te da do konca godine od izvođača očekuje dobivanje dozvole za 4. fazu radova.
"Četvrta faza se odnosi na ishodovanje dozvole za samo postrojenje, i to nam je najvažnija stvar, jer bez toga neće biti moguća realizacija. Ako to budemo ishodovali do kraja ove godine, očekujemo da će onda i završetak biti tijekom 2027. godine", naglasio je Blaž Pezo, dubrovačko-neretvanski župan.
U opasnosti Malostonski zaljev i Bijeli vir
Protiv Lučinog razdolja od samog početka se buni dio mještane i struke. Tvrde, gradnja centra za otpad na ovoj lokaciji mogla bi nepovratno uništiti Malostonski zaljev, ali i izvor Bijeli vir kojim se napaja Metković.
"To trasiranje, koje je obavljeno u prosincu 2008 je pokazalo da je lokacija visokog rizika i da se trasa boja natrijevog fluorescina pojavila u roku od 60 sati. Bit će takva ugroza da jednostavno čovjek ne može zamisliti što će se dogoditi tom prekrasnom lokalitetu", istaknula je Nevenka Grošeta Girlić, građanska inicijativa Pravo na zavičaj.
Gradnja centra u "Lučinom razdolju" bi trebala završiti za dvije godine.
