Ova država gradi najveći ratni brod u Europi za 10.000.000.000 eura

Francuska započinje izgradnju novog nuklearnog nosača zrakoplova. S istisninom od oko 80.000 tona, bit će gotovo dvostruko teži od svojeg prethodnika „Charlesa de Gaullea“, dug 310 metara, širok 85 metara te će imati prostora za 30 borbenih zrakoplova i 2.000 članova posade.

„U vremenima agresora moramo biti snažni kako bi nas se bojali. Odlučio sam opremiti Francusku novim nosačem zrakoplova“, prenosi Welt izjavu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

10 milijardi eura "težak" mega ratni vojni brod

Trošak izgradnje procjenjuje se na do 10 milijardi eura. Macron je najavu dao na božićnom prijemu s oko 900 francuskih vojnika raspoređenih u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Uvođenje broda u operativnu uporabu planirano je za 2038. godinu, objavila je ministrica obrane Catherine Vautrin na platformi X.

Francuska je, uz Sjedinjene Američke Države, jedina zemlja koja ima nuklearni nosač zrakoplova. „Charles de Gaulle“ u uporabu je uveden 2001. godine.