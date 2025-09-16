Paromlin: Kuće uz gradilište koče investiciju od 94 milijuna eura

Derutne kuće uz gradilište trebaju se ukloniti, ali za jednu se, kažu u Gradu, čeka sudska odluka o iseljenju bespravnih stanara, a druga je i dalje u procesu reguliranja imovinskopravnih odnosa
Jesu li dvije derutne kuće, smještene tik uz gradilište koje se prostire na 36.000 kvadrata, a na kojem niče nova Gradska knjižnica i društveno-kulturni centar Paromlin, kočnica jednoj od najvećih investicija u metropoli? Riječ je, podsjetimo, o projektu vrijednom 94 milijuna eura, pri čemu 40 milijuna stiže iz europskih fondova, a ostatak se pokriva iz zagrebačkog proračuna, piše Večernji list.
"Paromlin je najveći od deset gradskih kapitalnih projekata. Kada bude dovršen, početkom 2027., Zagreb će dobiti ustanovu kakva ne postoji nigdje u Hrvatskoj, a koristit će je i stanovnici okolnih županija", kazao je u svibnju gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Istoga smo mjeseca bauštelu na kojoj radove izvodi tvrtka Kamgrad obišli s njegovim zamjenikom Lukom Korlaetom, koji je kazao da dva objekta stvaraju problem realizaciji ulaganja. "U planu su za rušenje, ali to trenutačno nije moguće, u obje kuće žive ljudi koji su ilegalni posjednici, a protiv njih se vodi sudski spor, koji već jako dugo traje", objasnio je.
Je li se u međuvremenu situacija riješila, provjerili smo upitom poslanim na Radićev trg.
"Riječ je o dva objekta predviđena za uklanjanje. Grad je početkom godine, na temelju sporazuma o nagodbi s Republikom Hrvatskom, stekao pravo vlasništva nad kućom koja je poluugrađena s Paromlinom. No u njoj i dalje žive treće osobe bez pravnog temelja. Zato je Grad pred sudom pokrenuo postupak iseljenja i zatražio privremenu mjeru, sukladno zakonskim mogućnostima. U interesu nam je da postupak završi što prije, ali njegov tijek i trajanje ovise isključivo o odluci suda", odgovorili su iz gradske uprave.
Za drugu kuću, dodali su, postupak rješavanja imovinskopravnih odnosa s vlasnikom još traje. "Tek kada taj proces bude završen, moći će se pristupiti uklanjanju objekta", poručili su s Radićeva trga.
