Paromlin: Kuće uz gradilište koče investiciju od 94 milijuna eura

"Riječ je o dva objekta predviđena za uklanjanje. Grad je početkom godine, na temelju sporazuma o nagodbi s Republikom Hrvatskom, stekao pravo vlasništva nad kućom koja je poluugrađena s Paromlinom. No u njoj i dalje žive treće osobe bez pravnog temelja. Zato je Grad pred sudom pokrenuo postupak iseljenja i zatražio privremenu mjeru, sukladno zakonskim mogućnostima. U interesu nam je da postupak završi što prije, ali njegov tijek i trajanje ovise isključivo o odluci suda", odgovorili su iz gradske uprave.