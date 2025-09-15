Pisali smo o Zagrepčaninu koji plaća odvoz otpada s adrese na kojoj više ne živi. Imamo odgovor Holdinga

Prema zakonu, nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. Kada se nalaze u takvoj situaciji, korisnici trebaju podnijeti odgovarajući zahtjev, kako bi se na temelju očitovanja i utvrđenih činjenica mogla deaktivirati naplata javne usluge", stoji u odgovoru iz Zagrebačkog holdinga.