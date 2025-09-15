NELOGIČNO, ALI PO ZAKONU
Pisali smo o Zagrepčaninu koji plaća odvoz otpada s adrese na kojoj više ne živi. Imamo odgovor Holdinga
Prije desetak dana objavili smo priču starijeg Zagrepčanina P.R.-a (podaci poznati redakciji, nap.a.) koji nam se javio kazavši kako mu Čistoća, podružnica Zagrebačkog holdinga, i dalje dostavlja račune za odvoz otpada s adrese na kojoj više ne živi.
Štoviše, kuća na Črnomercu u kojoj je donedavno živio i imao prebivalište, uskoro će biti posve srušena, a on sa suprugom živi kao podstanar na drugoj adresi gdje također plaća odvoz otpada.
Parcelu na Črnomercu, na kojoj se nalazi kuća u kojoj je donedavno živio, ovaj je Zagrepčanin prodao jednom investitoru koji ju je ovih dana počeo rušiti kako bi ondje izgradio stambenu zgradu.
Plaća pražnjenje praznih kanti
Početkom ljeta P.R. je u Elektri i Vodoospkrbi i odvodnji bez problema odjavio brojila za struju i vodu. No kada je u Zagrebačkom holdingu htio odjaviti i odvoz otpada, odnosno pražnjenje kanti za miješani, plastični i papirnati otpad, rečeno mu je da to ne može učiniti još godinu dana.
Zbunjen tim odgovorom, rekao nam je da je već platio "pražnjenje praznih kanti" za srpanj i da bi isto morao činiti još godinu dana premda nikakav otpad ondje ne 'proizvodi'.
Pojašnjenje njegovog (i možda ne samo njegovog) slučaja zatražili smo u Zagrebačkom holdingu odakle smo dobili odgovor u kojemu stoji otprilike isto što je rečeno i našem sugovorniku.
Kako deaktivirati naplatu usluge?
Odgovor Zagrebačkog holdinga prenosimo u cijelosti.
"Podružnica Čistoća pruža javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na temelju Zakona o gospodarenju otpadom i drugih propisa kojima se međusobno uređuju prava i obveze između pružatelja i korisnika usluga. Obveza plaćanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada propisana je Zakonom o gospodarenju otpadom, a korisnik usluge dužan je platiti iznos cijene javne usluge, neovisno da li koristi tu uslugu, osim u slučaju trajnog nekorištenja nekretnine, što je definirano člankom 71. Zakona o gospodarenju otpadom.
Prema zakonu, nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. Kada se nalaze u takvoj situaciji, korisnici trebaju podnijeti odgovarajući zahtjev, kako bi se na temelju očitovanja i utvrđenih činjenica mogla deaktivirati naplata javne usluge", stoji u odgovoru iz Zagrebačkog holdinga.
Što o ovome kaže zakon?
Članak 71. Zakona o gospodarenju otpada, koji se navodi u odgovoru Zagrebačkog holdinga, odnosi se na nekretninu koja se trajno ne koristi.
U tom članku stoji sljedeće: "Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije."
