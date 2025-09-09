"Nekad su čestice dovoljno velike da se mogu nadograditi da ona može dobiti kat ili krilo prigradnje. To definira GUP - koliko kvadrata može imati. Ako nije dovoljna velika mora se ići u otkup susjednih čestica što se zna otegnuti. Ministarstvu smo u više navrata podnijeli zahtjev da se Zakon o izvlaštenju pojača odredom u kojoj će se škole i vrtići smatrati javnim interesom", pojašnjava i dodaje da bi tako izvlaštenje išlo automatski.