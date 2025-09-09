zamjenik gradonačelnika
Korlaet o tri cilja novog GUP-a: "Ne vidim tu ništa kontroverzno"
Zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak. Razgovarao je o preprekama pri uvođenju jednosmjenskog rada u škole, ali i o novom smjeru urbanizma u glavnom gradu koji se obećava novim GUP-om
"Rok je zaista naknap. Vlada je usvojila NPOO program 2021., tek dvije godine kasnije Ministarstvo obrazovanja raspisuje poziv. Rok je 2027. za prelazak na jednosmjensku nastavu", započinje Korlaet. Navodi:
"U Zagrebu je to ipak kompliciranije. Imamo 111 osnovnih škola od kojih je 40 posto u jednosmjenskoj, a u 60 posto u dvosmjenskoj. One se, da bi prešle u jednosmjenskoj nastavi, moraju prvenstveno - povećati.
U Gradu je to problem jer su parcele popunjene (op.a. preizgradnja parcela zbog nepovoljnog GUP-a), a ako moramo nadokupiti parcelu to je onda složeno riješavanje imovinsko-pravnih odnosa", pojašnjava zamjenik.
74 od 111 škola u jednosmjenskoj nastavi do kraja 2027.
"Od 111 škola imamo ambiciju da 74 pređe u jednosmjensku nastavu do kraja 2027", otkriva Korlaet ujedno napominjući da je za njih 20 dokumentacija spremna.
"Ako probijemo taj rok, morat ćemo vjerojatno vratiti nepotrošena sredstva. Sve ono što probije taj datum, morat će ići preko gradskog proračuna", naglasio je.
O preizgradnji parcela i nedostatka prostora
Što je sa školama u kojima učenici idu u međusmjene i s onima koje se naprosto ne mogu nadograditi?
"Nekad su čestice dovoljno velike da se mogu nadograditi da ona može dobiti kat ili krilo prigradnje. To definira GUP - koliko kvadrata može imati. Ako nije dovoljna velika mora se ići u otkup susjednih čestica što se zna otegnuti. Ministarstvu smo u više navrata podnijeli zahtjev da se Zakon o izvlaštenju pojača odredom u kojoj će se škole i vrtići smatrati javnim interesom", pojašnjava i dodaje da bi tako izvlaštenje išlo automatski.
"Sada mi za svaku školu i vrtić trebamo tražiti od Vlade da je stavi na dnevni red", govori. Zadnjih dana se, dodaje, priča o mogućnosti izmjene tog zakona što bi uistinu ubrzalo proces.
Tri cilja novog GUP-a
Osvrnuo se i na Generalni urbanistički plan koji je 1. kolovoza dobio suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
"Neobično mi je bilo to mrcvarenje, vraćanje na tri dorade... U tom periodu zahtjev za lokacijske dozvole narastao duplo. Čini se kao da je ta odgoda davanja suglasnosti GUP-u omogućila manevarski prostor investitorima da uružbiraju svoje projekte po starom, za javni interes - nepovoljnom, GUP-u.
Puno je novaca i interesa investitora u priči oko GUP-a.
"Sigurno im je draže da ostane po starom. Po pravilima koja omogućavaju višu izgradnju, veće koeficijente izgrađenosti i iskorištenosti, a manje zelenila... No s ovim izmjenama i dopunama njihove se građevinske poduhvate nije osujetilo. Samo su se stvari svele na razumne okvire", rekao je Korlaet i pritom nadodao koje su tri vodilje novog GUP-a.
"Zeleniji Zagreb, društveni interes i revizija urbanih pravila", naglašava i dodaje: "Ne vidim ništa kontroverzno u ovom GUP-u. Vratili smo stvari u normalu. Povećali smo površine za parkove i rekreativne površine za 36 hektara, što je jednako 21 parku Stara Trešnjevka kojeg ste spomenuli", ističe zamjenik gradonačelnika.
"Povećali smo za 18 hektara prostor za vrtiće, škole i domove zdravlja što omogućava da svaka četvrt može imati taj sadržaj. Starim GUP-om nisu bile uopće osigurane čestice za tu namjenu", govori on. Ističe i treći fokus GUP-a:
"Treća stvar je ova "ne gledaj mi u pijat." Neće više biti moguće graditi tako blizu, tako gusto. Koridori će biti dovoljno široki da se tu može posaditi drvored, izgraditi pješačka ili biciklistička staza i tako dalje", kaže Korlaet koji podršku GUP-u očekuje u četvrtak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare