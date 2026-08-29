Pavliček prije Thompsonovog koncerta u Vukovaru: "Svi Markovi neprijatelji moraju znati - ovo je Hrvatska"

"Teško je procijeniti, očekujemo oko 100.000 ljudi, a moguće je da ih ima i 120.000 te da je dio ljudi došao bez karata u posjet Vukovaru. Pod dojmom sam, ali sve protječe u miru i dostojanstveno, baš onako kako to Hrvati znaju proslaviti - ne vrijeđajući nikoga, ali ne damo na svoje jer znamo gdje smo", izjavio je.