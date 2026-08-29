VUKOVARSKI GRADONAČELNIK
Pavliček prije Thompsonovog koncerta u Vukovaru: "Svi Markovi neprijatelji moraju znati - ovo je Hrvatska"
Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček Thompsonov je povratak u grad nakon 13 godina nazvao "časti", posebno istaknuvši humanitarni karakter koncerta.
Deseci tisuća ljudi stigli su u Vukovar na koncert Marka Perkovića Thompsona, a gradonačelnik Marijan Pavliček poručio je da je njegov povratak u grad nakon 13 godina "čast" te da sve zasad prolazi mirno i dostojanstveno.
U Vukovar su tijekom dana pristizali posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva, a prema informacijama policije promet se, unatoč velikom broju ljudi, odvija bez većih problema. Okupljanje Thompsonovih obožavatelja počelo je već u jutarnjim satima.
'Thompsonov koncert je čast'
Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista u razgovoru za RTL Danasrekao je da je Thompsonov koncert za grad "čast".
"Ovo je čast, što je Marko odlučio doći u Vukovar nakon 13 godina. Još je bitnije da je koncert humanitarnog karaktera. Sav prihod, nakon što se podmire troškovi, ide za studentski dom Salezijanske provincije u Zagrebu, za sve studente slabijeg imovinskog stanja. Ostatak ide nama, za trenutačno najbitniji projekt, a to je stadion 12 hrvatskih redarstvenika", rekao je Pavliček.
"Hvala Marku, ovo Vukovaru treba, ovo našim braniteljima znači i napokon se osjećamo kao svoji na svome", dodao je.
'Ne damo na svoje jer znamo gdje smo'
Govoreći o broju ljudi koji su stigli u Vukovar, Pavliček je kazao da je teško dati preciznu procjenu.
"Teško je procijeniti, očekujemo oko 100.000 ljudi, a moguće je da ih ima i 120.000 te da je dio ljudi došao bez karata u posjet Vukovaru. Pod dojmom sam, ali sve protječe u miru i dostojanstveno, baš onako kako to Hrvati znaju proslaviti - ne vrijeđajući nikoga, ali ne damo na svoje jer znamo gdje smo", izjavio je.
Dodao je da "svaki pedalj Vukovara nosi sjećanje na žrtvu branitelja, što posjetitelji cijene", te izrazio uvjerenje da do kraja večeri neće biti incidenata.
Vukovar se pripremao za veliki broj posjetitelja
Pavliček je rekao da je Vukovar spreman za organizaciju događaja te da su osigurani potrebni kapaciteti za dolazak velikog broja ljudi.
"Pripremili smo se za sve, ima dovoljno parkirnih mjesta i očekujemo da će ljudi u jednom razumnom roku napustiti grad. U suradnji smo s MUP-om i policijom. Grad je pripremio sve, uključujući zelene površine i parkirna mjesta, tako da vjerujem da neće biti nepotrebnih zastoja", rekao je.
Govoreći o Thompsonu, gradonačelnik je prenio i dojmove pjevača.
"Njemu je čast i drago što je nakon 13 godina ponovno u Vukovaru. Drago mu je što će to danas biti velebni koncert i što se ostvarila njegova želja da, upravo radi Vukovara i branitelja, ovaj koncert bude humanitaran", kazao je Pavliček.
'Svi Thompsoni neprijatelji moraju znati - ovo je Hrvatska'
Pavliček je istaknuo i ono što posjetitelje očekuje tijekom večeri.
"Danas će biti najveći dron show u povijesti Hrvatske i jedan od najvećih vatrometa. Ovi ljudi koji su ovdje bit će upisani kao dio povijesti. Nikad u povijesti Vukovar nije imao ovakav koncert", rekao je Pavliček.
Na pitanje novinarke ima li poruku za posjetitelje, odgovorio je:
"Budimo ono što jesmo, budimo svoji, nemojmo nikoga vrijeđati. Mi Hrvati znamo svoje slaviti, ne ugrožavati druge. Nikad na Markovu koncertu nije bilo problema, pa neće biti ni večeras".
"A svi oni koji su njegovi neprijatelji, moraju znati - ovo je Hrvatska", zaključio je Pavliček za RTL Danas.
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