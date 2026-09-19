"TRULJENJE MOZGA"
Država počela plaćati građanima da čitaju knjige: Cilj je pobijediti TikTok
Singapur je pokrenuo neobičnu nacionalnu kampanju kojom želi vratiti građane čitanju – za vrijeme provedeno uz knjigu spreman im je čak i platiti.
Petogodišnja inicijativa uvedena je u trenutku kada diljem svijeta pada interes za čitanje, smanjuje se sposobnost dugotrajnog održavanja pažnje, a sve više vremena odlazi na beskonačno pregledavanje kratkih sadržaja na društvenim mrežama.
"Dok nam kratki sadržaji pomažu da ostanemo informirani, čitanje duljih tekstova jača pažnju, kritičko razmišljanje i maštu", poručila je čelnica singapurskog Nacionalnog knjižničnog odbora Melissa Tam.
Uvjeti za novčanu nagradu
Cilj je čitanje pretvoriti u svakodnevnu naviku uz sustav bodova i malih novčanih nagrada. Građani na državnoj internetskoj stranici evidentiraju koliko su čitali.
Za najmanje 15 minuta čitanja dobivaju 20 virtualnih novčića, a dnevno mogu evidentirati samo jednu sesiju. Za 1000 novčića dobivaju jedan singapurski dolar, što znači da je za tu nagradu potrebno čitati najmanje 15 minuta tijekom 50 dana.
Dakle, od čitanja se nitko neće obogatiti, ali vlasti računaju da bi gamifikacija i simbolične nagrade mogle pomoći ljudima da ponovno razviju naviku čitanja.
Borba protiv "truljenja mozga"
Program dolazi u vrijeme sve veće zabrinutosti zbog takozvanog "brain rota", odnosno "truljenja mozga", izraza kojim se opisuje navodno slabljenje kognitivnih sposobnosti povezano s pretjeranom konzumacijom površnog internetskog sadržaja i beskonačnim skrolanjem.
Stručnjakinja za čitalačke navike Loh Chin Ee smatra da je 15 minuta dobro odabrano trajanje za stvaranje navike.
"Mnogi ljudi i dalje čitaju ako pod čitanjem podrazumijevamo riječi na ekranu. Ali dubinsko čitanje, kojem posvećujemo vrijeme i pažnju, vjerojatno se događa sve rjeđe", rekla je za CNN.
Iako singapurski učenici ostvaruju neke od najboljih rezultata u čitanju na svijetu, postoje znakovi da dio njih s godinama gubi zadovoljstvo u čitanju. Veliki ispiti i školske obveze često dovode do toga da tinejdžeri čitaju samo ono što im je potrebno za testove.
Program je zasad u pilot-fazi do kraja godine, nakon čega bi trebao biti nadograđivan na temelju reakcija korisnika.
Građani svojim čitanjem mogu sudjelovati i u humanitarnoj akciji. Cilj je prikupiti 7,5 milijuna minuta čitanja, čime bi se ove godine moglo prikupiti do 150.000 singapurskih dolara u dobrotvorne svrhe.
Može li novac stvoriti ljubav prema knjigama?
Program je izazvao i raspravu o tome može li plaćanje doista stvoriti trajnu ljubav prema čitanju. Kritičari smatraju da bi ljudi trebali čitati zato što u tome uživaju, dok drugi tvrde da je u doba neprekidnih digitalnih distrakcija dobrodošlo sve što ljude potiče da uzmu knjigu.
Istraživanja, međutim, pokazuju da novčane nagrade ponekad mogu smanjiti unutarnju motivaciju nakon što nagrada nestane.
Klinička psihologinja Charissa Ng smatra da novčani poticaji mogu dobro djelovati na ljude koji već imaju određeni interes za knjige, ali teško mogu sami stvoriti trajnu želju za čitanjem kod onih koje ono uopće ne zanima.
Hoće li male novčane nagrade uspjeti konkurirati dopaminu koji nude algoritmi društvenih mreža, tek treba vidjeti. Singapur se ipak nada da bi mali poticaj mogao biti dovoljan da građani odlože mobitel i ponovno okrenu stranicu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare