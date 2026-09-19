kod Oriovca
FOTO / Teška nesreća: Automobil završio na krovu, osoba ostala prikliještena
Teška prometna nesreća dogodila se rano u subotu u Živikama u Brodsko-posavskoj županiji, gdje je vozilo završilo na krovu, a jedna osoba ostala je prikliještena.
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Kako je izvijestio DVD Oriovac, dojava o prometnoj nesreći stigla je u 4:59 sati. Na mjesto događaja izašlo je šest vatrogasaca s jednim vatrogasnim vozilom, dok je još pet vatrogasaca bilo u domu.
Prema informacijama vatrogasaca, automobil je nakon nesreće završio na krovu, a u njemu je ostala prikliještena ozlijeđena osoba.
Vatrogasna intervencija završena je u 6:32 sati.
„Ozlijeđenoj osobi želimo brz oporavak“, poručili su iz DVD-a Oriovac.
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