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VIDEO / Eksplozije i crni dim u Rijadu: Veliki problemi u zračnoj luci, poslana upozorenja
Stup crnog dima primijećen je u blizini međunarodne zračne luke u Rijadu nekoliko sati nakon što su u saudijskoj prijestolnici izdana upozorenja na zračni napad.
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Bio je to prvi put da su stanovnici dobili takvo upozorenje i poziv da ostanu u zatvorenom prostoru otkako je nedavno došlo do eskalacije sukoba s hutističkim militantima koje podupire Iran u susjednom Jemenu, javlja BBC.
U prijestolnici se potom čulo nekoliko eksplozija, a u Međunarodnoj zračnoj luci Kralj Khalid zabilježeni su veliki problemi. Stranica za praćenje letova FlightRadar24 izvijestila je o dugim kašnjenjima i otkazivanjima letova.
Prema jednom izvješću, u blizini zračne luke zapalio se spremnik goriva. Saudijske vlasti zasad se nisu službeno oglasile.
Novinar AFP-a izvijestio je da su vatrogasci pokušavali ugasiti plamen na izgorjelom spremniku goriva koji pripada državnoj naftnoj i plinskoj kompaniji Aramco.
Poslana upozorenja
Saudijska civilna zaštita tijekom noći poslala je upozorenja na mobilne telefone zbog moguće opasnosti u Rijadu i drugim regijama, a u subotu ujutro objavila je da je opasnost prošla.
Stanovnici su za AFP, pod uvjetom anonimnosti, rekli da su nakon upozorenja čuli zvukove nalik nizu eksplozija koji su odjekivali gradom.
BREAKING: For the first time in four years, Yemen's Houthis have struck Saudi Arabia's King Khalid International Airport in Riyadh with drones, hitting the main jet fuel tanks, with flames and a massive plume of black smoke over the airport, per Reuters.— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) September 19, 2026
Saudi Arabia lost its… pic.twitter.com/DZq4KrcMOX
„U smjeru zračne luke vidjeli smo crni dim i vatru“, rekao je jedan stanovnik agenciji.
Hutisti su u petak objavili da su osujetili saudijske napade na jemensku prijestolnicu Sanu, za koje su rekli da su imali obilježja operacije Islamske države.
Vojni glasnogovornik hutista Yahya al-Sarea rekao je da je Saudijska Arabija tijekom proteklog tjedna izvela 300 napada diljem Jemena.
Upozorio je da navodni napadi na Sanu „neće ostati bez odgovora“.
Hutisti, koji vode građanski rat s međunarodno priznatom jemenskom vladom, nedavno su preuzeli kontrolu nad strateškim lučkim gradom Mokhom i otokom Perimom, koji se nalaze na ulazu u ključnu pomorsku rutu kojom se ta zaljevska država koristi za izvoz prema Aziji i Europi.
Skupina je priopćila da je pomorska blokada odgovor na saudijsku blokadu luka i zračnih luka na sjeverozapadu Jemena, koji je pod kontrolom hutista.
Saudijski brodovi oslanjaju se na taj dio Crvenog mora za izvoz nafte otkako je rat SAD-a i Izraela s Iranom praktički zatvorio Hormuški tjesnac.
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