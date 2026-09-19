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izdana izvanredna naredba

FOTO, VIDEO / Incidenti u Haagu: Prosvjednici se sukobili s policijom, letjela pirotehnika

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19. ruj. 2026. 17:21
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Far-right activists gestures toward riot police during a demonstration in The Hague, Netherlands, September 19, 2026. REUTERS/Nicolas Economou
REUTERS/Nicolas Economou

Prosvjed krajnje desne organizacije Wij Zijn Het Volk u Haagu prekinut je, priopćile su gradske vlasti. Zbog „kontinuiranog nasilja“ prosvjednici su pod nadzorom udaljeni s Malievelda.

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Malieveld je ispražnjen, a interventna policija potisnula je prosvjednike prema glavnom željezničkom kolodvoru Den Haag Centraal. Ondje su bile raspoređene jake policijske snage kako bi im onemogućile pristup središtu grada.

Za dio Haaga izdana je i izvanredna naredba. Policija smije iz tog područja udaljiti osobe „koje pridonose narušavanju javnog reda“.

Na snimkama se vidi kako je situacija izmaknula kontroli, izvijestio je NOS.

Nizozemski ministar pravosuđa Van Weel na X-u je napisao da su s Malievelda stigle „odvratne snimke“.

„Hitlerovski pozdravi, antisemitski povici, nasilje nad policijom i bacanje pirotehnike na interventnu policiju. Važno je da se protiv toga postupi krajnje odlučno“, rekao je.

Zahvalio je i svim policajcima „koji ponovno stoje u obrani naše pravne države“.

Zabranjen marš kroz grad

Gradske vlasti ranije poslijepodne zabranile su planirani marš kroz grad „zbog narušavanja javnog reda, nasilja nad policijom i kontinuiranog nošenja odjeće koja prekriva lice“.

Sudionici, od kojih su mnogi bili odjeveni u crno, sukobljavali su se s policijom i bacali pirotehnička sredstva. Uhićen je zasad nepoznat broj prosvjednika.

Nakon što je marš zabranjen, prosvjed koji je bio povezan s njim ipak je smio biti nastavljen na Malieveldu. Međutim, situacija je ostala napeta. Izgrednici su nastavili bacati pirotehniku, palice i dimne bombe, nakon čega je interventna policija odlučila upotrijebiti vodeni top.

Početkom poslijepodneva na Malieveldu se okupilo nekoliko stotina prosvjednika. Između ostalog uzvikivali su: „Homoseksualci i pedofili, odlazite“, izvijestio je Omroep West.

Nosili su i transparente s rasističkim porukama, kao i Prinsenvlag, povijesne nizozemske zastave narančasto-bijelo-plave boje, te zastave s natpisom „White Pride“.

Haag
Lina Selg / ANP / AFP

Godinu dana nakon nereda na Malieveldu

Prosvjed je održan godinu dana nakon demonstracija pokreta Els Rechts na Malieveldu koje su također završile nasiljem.

Izgrednici su tada, među ostalim, bacali kamenje na policiju i zapalili policijska vozila.

Velika skupina prosvjednika potom se uputila prema središtu grada, gdje je počinjena dodatna materijalna šteta. Oštećen je, primjerice, ured nizozemske stranke D66, a napadnuti su i novinari.

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Teme
haag policija prosvjed

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