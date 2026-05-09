Penava i Vlajčić položili vijenac i zapalili svijeće za ubijene Hrvate kod Konjica

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Penava i potpredsjednik vlade RH te ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić položili su vijenac i zapalili svijeću kod spomen-obilježja u Trusini kod Konjica, mjestu zločina nad Hrvatima počinjenog u posljednjem ratu.
Oglas
U Trusini su 16. travnja 1993. godine pripadnici bošnjačke Armije BiH ubili 22 Hrvata, među kojima 15 civila i sedam zarobljenih pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali. Za taj zločin osuđeno je pet zapovjednika i pripadnika postrojbe za posebne namjene 'Zulfikar'.
Izaslanstvo iz Republike Hrvatske odalo je počast hrvatskim žrtvama Trusine, jednoga od najtežih mjesta stradanja Hrvata u konjičkom kraju. Pritom su istaknuli kako je očuvanje sjećanja na žrtve, istine o stradanju Hrvata te odgovornosti prema obiteljima ubijenih trajna obveza.
Tijekom posjeta istaknuta je i potpora Hrvatima u Konjicu. Izaslanstvo je nazočilo svetoj misi i blagoslovu polja na groblju Jasenik u Župi Solakova Kula koju je predvodio don Marin Marić. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske pomoglo je sanaciju tamošnje pristupne prometnice. Na kraju misnog slavlja na groblju Jasenik otkrivena je spomen-ploča poginulim braniteljima iz toga mjesta.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas