Penava i Vlajčić položili vijenac i zapalili svijeće za ubijene Hrvate kod Konjica

Tijekom posjeta istaknuta je i potpora Hrvatima u Konjicu. Izaslanstvo je nazočilo svetoj misi i blagoslovu polja na groblju Jasenik u Župi Solakova Kula koju je predvodio don Marin Marić. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske pomoglo je sanaciju tamošnje pristupne prometnice. Na kraju misnog slavlja na groblju Jasenik otkrivena je spomen-ploča poginulim braniteljima iz toga mjesta.