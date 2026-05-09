Sokolu iz HDZ-a stigao novi odgovor: "Nadamo se da se nije osjećao dužnim ispričavati od 2004. godine..."

Nakon što je Tomislav Sokol, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u Europskom parlamentu, u razgovoru za Jutarnji list ustvrdio da se pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini "ne treba gurati pod tepih" niti da se hrvatske vlasti trebaju "postavljati kao da je nacionalno pitanje danas nadiđeno ili drugorazredno", reagirao je Radoslav Dumančić, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Grada Zagreba.
Dumančić je rekao da "nema potrebe da član HDZ-a vlastito političko pozicioniranje gradi na tezi da HDZ nije dovoljno svjestan položaja Hrvata u BiH". Dodao je da Zajednica utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Grada Zagreba odbacuje svaku tvrdnju da HDZ ili predsjednik Vlade Andrej Plenković nisu posvećeni pitanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, piše Jutarnji list.
"Briga za jednakopravnost Hrvata u BiH trajna je obveza hrvatske politike i jedno od strateških pitanja hrvatskog naroda. Upravo zato toj se temi mora pristupati odgovorno, institucionalno i državnički, a ne kroz pojednostavljene poruke koje mogu dobro zvučati u intervjuu, ali ne rješavaju složene međunarodne i ustavne odnose u Bosni i Hercegovini", ustvrdio je Dumančić.
Dumančić je dodao da se HDZ "nikome ne treba dokazivati u hrvatstvu, državotvornosti i brizi za hrvatski narod" te da se o tim vrijednostima treba razgovarati "ozbiljno, odgovorno i argumentirano". "Ne smijemo ih svoditi na dnevne političke poruke, osobna pozicioniranja ili naknadne lekcije onih koji su svoj politički prostor stekli upravo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici", dodao je predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Grada Zagreba.
Odgovarajući na pitanje o suradnji HDZ-a s desnijim strankama, europarlamentarac Sokol rekao je da se danas "normalni ljudi više ne osjećaju dužnima ispričavati zato što su desne, konzervativne i demokršćanske političke orijentacije".
Dumančić se usprotivio takvoj karakterizaciji. "Nadamo se da se Sokol nije osjećao ‘dužnim ispričavati za svoju političku orijentaciju‘ od 2004. kada se učlanio u stranku do koalicije s DP-om, jer kao član stranke koja je nastala upravo na državotvornim, narodnjačkim, demokršćanskim i domoljubnim temeljima za to uistinu nije imao razloga", rekao je. "Ti temelji nisu nastali jučer, niti su rezultat bilo koje koalicije."
Dumančić je odbacio bilo kakvu aluziju na to da bi HDZ bez utjecaja desnijih političkih opcija bio "manje vjerodostojan u svom hrvatstvu, državotvornosti ili demokršćanskom identitetu". "Koalicije mogu biti izraz političkih okolnosti i parlamentarne većine, ali one ne mijenjaju temeljni identitet Hrvatske demokratske zajednice", zaključio je predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Grada Zagreba.
