Penava o kompromisu s HDZ-om: Odstupili smo od dijela stavova, ali iznjedrili smo Rezoluciju

"Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smo iskazali u Deklaraciji da je naš stav, ali smo uvažavajući ostale koalicijske partnere, trenutak, bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti podršku Republike Hrvatske, Vlade RH, parlamentarne većine u Hrvatskoj da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u BiH i, na kraju, da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz ovaj akt", kazao je.