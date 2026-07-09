Domovinski pokret i HDZ postigli dogovor: "Važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u BiH"

Igor Soban/PIXSELL

Domovinski pokret priopćio je da je s HDZ-om postigao dogovor o tekstu Rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini te da će zajednički prijedlog biti upućen u saborsku proceduru.

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U priopćenju ističu kako je Domovinski pokret, kao ključni partner u Vladi, prema koalicijskim partnerima nastupao konstruktivno i u dobroj vjeri, s ciljem ostvarivanja programskih ciljeva, podizanja kvalitete života građana i zaštite nacionalnih interesa.

Iz stranke pritom ocjenjuju da je "krajnje neprimjereno" svako curenje informacija sa zatvorenih sastanaka jer, kako navode, takva praksa stvara nepovjerenje među partnerima i otežava funkcioniranje vladajuće većine.

Domovinski pokret navodi da je višetjedni proces usuglašavanja s Hrvatskom demokratskom zajednicom o rezoluciji protekao u konstruktivnoj atmosferi, unatoč, kako tvrde, pokušajima pojedinaca i interesnih skupina da ga "kontaminiraju ili u potpunosti zaustave" putem napisa objavljenih na internetu.

Iz stranke poručuju da ti pokušaji nisu uspjeli te potvrđuju da će zajednički prijedlog rezolucije Domovinskog pokreta i HDZ-a biti upućen u službenu proceduru Hrvatskog sabora.

U priopćenju se osvrću i na predstojnika Ureda predsjednika Vlade Zvonimira Frku-Petešića, za kojeg navode da je tijekom procesa usuglašavanja odigrao "časnu ulogu". Istodobno kritiziraju one koji ga, kako tvrde, pokušavaju difamirati izvlačenjem pojedinih izjava iz konteksta višetjednih pregovora.

Dodaju da su svi sudionici pregovora tijekom cijelog procesa zastupali stajalište da Republika Hrvatska treba snažno poduprijeti jačanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, nastavljajući aktivnosti koje su, kako ističu, poduzimane i prethodnih godina.

Zaključno navode da zajednička rezolucija predstavlja još jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini te da će je zajednički predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje.