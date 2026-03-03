Penava o prijavi protiv Dabre: "Nestašluk, a ne ustašluk"

"Meni je to očekivani početak pravosudnog epiloga pjevanja bivšeg potpredsjednika Vlade, a već sam i rekao da je to kvalificirani oblik remećenja javnog reda i mira za koji je zapriječena određena novčana kazna. Međutim, Dabro ne bi trebao biti tema političkih krugova nego Domovinski pokret jer ga je stranka podržala, stala iza njega i nije se ogradila od njega, dapače, zajedno su predložili jednu inicijativu”, kazao je Bauk.