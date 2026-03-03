Policija prijavila Dabru

Kako su izvijestili iz policije, riječ je o 43-godišnjaku, 67-godišnjaku i 68-godišnjaku, koje terete za prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Policija u priopćenju nije objavila njihove identitete, no među prijavljenima je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, piše Index, kao i još dvojica muškaraca koji su, prema navodima, pjesmom veličali ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Dabro je, podsjećamo, pjevao o "grobnici od zlata" u Madridu u kojoj "leži vođa svih Hrvata".