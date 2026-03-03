Policija prijavila Dabru

Policijska uprava vukovarsko-srijemska dovršila je kriminalističko istraživanje o događaju od 14. veljače 2026. u Komletincima te je protiv trojice muškaraca podnijela optužni prijedlog Općinskom sudu, Prekršajnom odjelu.
Kako su izvijestili iz policije, riječ je o 43-godišnjaku, 67-godišnjaku i 68-godišnjaku, koje terete za prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Policija u priopćenju nije objavila njihove identitete, no među prijavljenima je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, piše Index, kao i još dvojica muškaraca koji su, prema navodima, pjesmom veličali ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Dabro je, podsjećamo, pjevao o "grobnici od zlata" u Madridu u kojoj "leži vođa svih Hrvata".
Podsjetimo i da je zbog Dabrinog pjevanja o Paveliću izbio skandal u vladajućoj koaliciji koji još nije do kraja razriješen, premda je glasanje o novom ministru Alenu Ružiću pokazalo da većina u ovom trenutku postoji.
U članku zakona po kojem su prijavljeni Dabro i još dvojica stoji da osoba koja na javnom mjestu izvođenjem ili reproduciranjem pjesama, tekstova i skladbi te nošenjem ili isticanjem simbola, natpisa ili drugih obilježja narušava javni red i mir može biti kažnjena novčanom kaznom od 700 do 4000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.
O daljnjem postupanju odlučit će nadležni sud.
