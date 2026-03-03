U centru Zagreba niče najmodernija tržnica. Tomašević: "Ova točka godinama muči grašane"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa svojim zamjenicima predstavlja Program za provedbu javnog arhitektonskog natječaja za odabir idejnog rješenja rekonstrukcije Branimirove tržnice.
Oglas
Riječ je o jednoj od najpopularnijih gradskih tržnica u samom centru Zagreba, koja već desetljećima vapi za rekonstrukcijom i modernizacijom te dio njezine velike površine na toj atraktivnoj lokaciji stoji zapušten.
Konzervatorski elaborat je izrađen, rekao je zamjenik Luka Korlaet istaknuvši kako tržnica predstavlja veliki arhitektonski potencijal.
Osnovna funkcija tržnice bit će zadržana, no u novoj rekonstrukciji na Branimircu je uključen i food court, koji će omogućiti dolazak i ugostiteljskim objektima i restoranima te će produžiti radno vrijeme tržnice i iskorisiti svoj veliki turistički potencijal.
Radovi će nakon provedenog natječaja početi za dvije godine, ne može ranije nažalost, rekao je Korlaet, prenosi Dnevnik.hr.
"Ova točka građane boli već godinama", rekao je Tomašević naglasivši kako se tržnica nalazi na važnoj lokaciji ne samo građana ovog kvarta već i posjetitelja grada. Tržnice nisu samo prodajna mjesta nego i mjesta okupljanja, a ovaj koncept tržnice i food courta poznat je i raširen u svim europskim gradovima te taj trend želi slijediti i Zagreb.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas