Medved: Koalicija je stabilna, situacija s Dabrom će se riješiti

"U demokratskom društvu možemo razgovarati o svemu i razgovarat ćemo o svemu sa svim koalicijskim partnerima, ali sam zagovornik spuštanja tenzije. Ovo što se događa u javnom prostoru proteklih pola godina ne vodi ničemu, nema dana da se ne potencira nekakva snažna radikalizacija društva i poziv je svima da malo smanje tu svoju retoriku. RH je sigurna zemlja, koja je izgrađena na temeljima Domovinskog rata i koja itekako prepoznaje prioritete koji su danas bitni za kvalitetu života naših ljudi. Držimo se tih tema", naglasio je zamjenik predsjednika HDZ-a.