Medved: Koalicija je stabilna, situacija s Dabrom će se riješiti
Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved poručio je uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a da je koalicija stabilna te da će se situacija s DP-ovim zastupnikom Josipom Dabrom, zbog kojeg je HSLS-ov Dario Hrebak zaprijetio izlaskom iz koalicije, riješiti.
"Što se promijenilo od prošlog tjedna? Koalicija je stabilna", kazao je Medved novinarima, a na pitanje o situaciji s Dabrom istaknuo da će se riješiti.
"U danima pred nama će se obaviti razgovori s koalicijskim partnerima. Ono što je važno, koalicija je stabilna, mogli ste to vidjeti u petak prilikom glasovanja o povjerenju novome ministru. Nije dobro ni ono što je pokrenuo gospodin Dabro, ali niti reakcija koalicijskog partnera Hrebaka. O svemu će se ozbiljno razgovarati", dodao je.
Upitan o Dabrinom uvjetu napuštanja Sabora u slučaju zakonske zabrane crvene zvijezde petokrake i slogana "Smrt fašizmu, sloboda narodu" te kakav je njegov osobni stav o antifašizmu, Medved je poručio kako je Vlada proteklih 10 godina jasno iznosila stav glede osude totalitarnih režima.
"A ako se dobro sjećam, Dabro nije spominjao i tražio zabranu antifašizma. Referirao se na komunizam", rekao je.
Naglasio je kako smo danas u 2026. godini te da bi prioritetne teme u javnom prostoru trebale biti napori Vlade po pitanju osiguranja boljeg standarda građana, ostvarenje svih strateških ciljeva te sigurnosni izazovi.
"U demokratskom društvu možemo razgovarati o svemu i razgovarat ćemo o svemu sa svim koalicijskim partnerima, ali sam zagovornik spuštanja tenzije. Ovo što se događa u javnom prostoru proteklih pola godina ne vodi ničemu, nema dana da se ne potencira nekakva snažna radikalizacija društva i poziv je svima da malo smanje tu svoju retoriku. RH je sigurna zemlja, koja je izgrađena na temeljima Domovinskog rata i koja itekako prepoznaje prioritete koji su danas bitni za kvalitetu života naših ljudi. Držimo se tih tema", naglasio je zamjenik predsjednika HDZ-a.
Na opasku da nije iznio svoj stav o antifašizmu te na pitanje smatra li da je Vlada učinila dovoljno kako bi napravila jasnu distinkciju između antifašizma i komunizma, Medved je uzvratio protupitanjem: "A što činimo sve ovo vrijeme?"
"Pogledajmo naš Ustav, proučimo detaljno našu noviju povijest i okolnosti stvaranja države. Hrvatski branitelji bili su antifašisti, borili smo se protiv fašizma. Što je bila tzv. Jugoslavenska armija u Domovinskom ratu nego fašisti. Posljedice zločina koji su činili i danas osjećamo, stoga je bespredmetno danas analizirati danas temelje na kojima počiva država, koji su potpuno jasni i naša Vlada čuva i gradi perspektivu države upravo na tim temeljima", ustvrdio je Medved.
Novinari su ga upitali i je li Vlada bila obaviještena o dolasku srbijanskog premijera Đure Macuta u Vukovar i Dalj proteklog petka povodom Dana državnosti Srbije, gdje je i odlikovan ordenom Svetog Stefana Štiljanovića, potpredsjednik Vlade kazao je kako je znao da dolazi, ali ne i detalje.
"Nije prvi put da je dolazio, znamo tko mu je bio domaćin, program se odvijao u okviru Srpske pravoslavne crkve, nismo imali nikakvih saznanja o nekakvim problemima niti njegovom djelovanju mimo programa Pravoslavne crkve", rekao je.
I ministri pravosuđa Damir Habijan te mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naglasili su kako je "Vlada stabilna". "Sve je stabilno, bonaca", ustvrdio je potpredsjednik Vlade Butković.
Što se tiče dolaska srbijanskog premijera, a koji hrvatskim medijima nije bio najavljen, Habijan je istaknuo kako se moramo fokusirati na naše krucijalne teme, kojih, dodao je, itekako ima.
