Novi svjetski rat?
Obruč oko Irana se steže, a cijenu bi mogao platiti cijeli svijet
Dok regija Bliskog istoka ključa a vojna prisutnost SAD-a i Izraela dostiže vrhunac, analiziramo kartu američkih baza u regiji, odnos snaga te promatramo točku koja bi najizravnije i najbrže mogla djelovati na vaše novčanike, a to je Hormuški tjesnac.
Pogled na kartu Bliskog istoka otkriva gotovo potpuni vojni obruč oko Irana koji nije nastao preko noći već je rezultat desetljeća američke strategije osiguranja energetskih ruta i zaštite Izraela. Sa zapada je to Irak gdje SAD i dalje upravlja ključnom infrastrukturom a južno Jordan kao dugogodišnji sigurnosni partner dok Kuvajt služi kao logistička baza. Katar udomljuje bazu Al Udeid kao najveće zapovjedno središte dok je u Bahreinu sjedište moćne Pete flote a u Emiratima zračna baza Al Dhafra.
Američka ekspedicijska sila u regiji broji oko pedeset tisuća vojnika što uz prisutnost nuklearnih nosača aviona poput Abrahama Lincolna i Geralda R. Forda predstavlja razornu moć za zračne udare i kontrolu mora. Dok se Iran oslanja na asimetrično ratovanje i mrežu proxy snaga poput Hezbolaha i Hutista Izrael koristi tehnološku dominaciju uključujući stealth lovce pete generacije i višeslojni obrambeni štit. Godinama su iranski projektili Shahab i Sejjil služili kao sredstvo odvraćanja jer cijeli Izrael ulazi u njihov domet no ta je logika sada pred slomom.
Izrael na obranu troši više od dvadeset i tri milijarde dolara a Iran tek nešto manje od sedam milijardi pa iako Teheran raspolaže većom aktivnom vojskom Izrael se oslanja na preciznost i apsolutnu podršku Washingtona. Sukob Izraela i Irana nikada ne može biti izoliran incident jer regija predstavlja složenu sigurnosnu slagalicu u kojoj svaka eskalacija aktivira domino-efekt koji uključuje Egipat Tursku i Saudijsku Arabiju.
Povijesne traume od Iransko-iračkog rata do razaranja u Siriji i Gazi podsjećaju nas da Bliski istok desetljećima živi u ciklusima nasilja a svaka nova eskalacija prijeti nadmašiti posljedice napada na Irak iz dvije tisuće i treće godine koji je pokrenuo valove migracija prema Europi.
Najveći strah globalne ekonomije ostaje Hormuški tjesnac kroz koji prolazi gotovo dvadeset posto svjetske potrošnje nafte pa bi svaki poremećaj u tom uskom prolazu značio trenutačni skok cijena goriva i inflacijski pritisak u našim domovima. Kada sljedeći put krenete na benzinsku crpku sjetite se tko je i zašto pokrenuo novu spiralu sukoba jer populistička obećanja o vraćanju stare slave svijeta često dolaze s računom koji na kraju plaćaju obični građani bez obzira sjedi li populist u SAD-u na Bliskom istoku ili u našem neposrednom okruženju.
