Obruč oko Irana se steže, a cijenu bi mogao platiti cijeli svijet

Najveći strah globalne ekonomije ostaje Hormuški tjesnac kroz koji prolazi gotovo dvadeset posto svjetske potrošnje nafte pa bi svaki poremećaj u tom uskom prolazu značio trenutačni skok cijena goriva i inflacijski pritisak u našim domovima. Kada sljedeći put krenete na benzinsku crpku sjetite se tko je i zašto pokrenuo novu spiralu sukoba jer populistička obećanja o vraćanju stare slave svijeta često dolaze s računom koji na kraju plaćaju obični građani bez obzira sjedi li populist u SAD-u na Bliskom istoku ili u našem neposrednom okruženju.